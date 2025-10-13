แผ่นดินไหวเขย่า หมู่เกาะแคโรไลน์ ไมโครนีเซีย ขนาด 6.0 ลึก 10 กม.
เมื่อเวลา 18.11 น. วันที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาประเทศไทย กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่หมู่เกาะแคโรไลน์ตะวันตก ไมโครนีเซีย (7.250N,141.560E) ขนาด 6.0 (mb) ลึก 10 km. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
สำหรับสหพันธรัฐไมโครนีเซีย (Micronesia) มีความสัมพันธ์แบบ Free Association กับสหรัฐ มีศักยภาพเป็นแหล่งประมง ได้แก่ ทูน่า ประกอบกับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยึดนโยบายจีนเดียว และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) ซึ่งเป็นแหล่งรวมปลา ทูน่า ร้อยละ 20-30 ของโลก และร้อยละ 60 ของภูมิภาคแปซิฟิกกลางและตะวันออก