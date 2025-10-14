ทรัมป์ร้องตะวันออกกลาง สร้าง ‘ยุคใหม่แห่งความปรองดอง’ ชี้โอกาสเดียวในชีวิต
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐกล่าวระหว่างเข้าร่วมประชุมสุดยอดนานาชาติว่าด้วยอนาคตของฉนวนกาซา ที่เมืองชาร์ม เอล-ชีคของอียิปต์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เรียกร้องให้ผู้นำชาติตะวันออกกลางละทิ้งความบาดหมางเก่าๆ และเดินหน้าทำให้เกิดยุคใหม่แห่งความปรองดอง เพื่อผลักดันให้เกิดสันติภาพในวงกว้าง
“เรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต ที่จะละวางความขัดแย้งและความเกลียดชังอันขมขื่นไว้เบื้องหลัง” ทรัมป์กล่าว พร้อมเรียกร้องให้ผู้นำทั้งหลาย “ประกาศว่าอนาคตของเราจะไม่ถูกควบคุมโดยการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนอีกต่อไป”
ทรัมป์กล่าวขณะนั่งเคียงข้าง ประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี ของอียิปต์ว่า ทุกคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้น และคุณกำลังเห็นมันด้วยตาของตัวเอง
การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีผู้นำจากเกือบ 30 ประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้นำของบางประเทศจากยุโรปและตะวันออกกลางเข้าร่วม ขณะที่ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลได้รับเชิญแต่ปฏิเสธที่จะเดินทางมา โดยสำนักงานของเขาระบุว่า เวลาการประชุมจัดขึ้นใกล้กับวันหยุดทางศาสนาของชาวยิวมากเกินไป
ทั้งนี้ ทรัมป์ อัล-ซีซี ประธานาธิบดีเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน ของตุรกี และ ชีคทามิม บิน ฮามัด อัลธานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ได้ร่วมลงนามในเอกสารซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์กว้างๆ สำหรับอนาคตของฉนวนกาซา ซึ่งทรัมป์ระบุว่านี่จะเป็นการวางรากฐานสำคัญอนาคตของฉนวนกาซา
แม้ยังไม่มีคำตอบอีกมากเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งถูกทำลายจนเสียหายย่อยยับจากสงครามครั้งนี้ แต่ทรัมป์ก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้โอกาสนี้แสวงหาความปรองดองระดับภูมิภาคที่ยากจะบรรลุโดยมีรายงานว่า ตัวแทนฮามาส รวมถึงผู้นำซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
การเดินทางแบบรวดเร็วของทรัมป์ในครั้งนี้ยังรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอลที่เยรูซาเล็มในช่วงเช้า และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อสันติภาพที่อียิปต์ในเวลาบ่าย
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอล ซึ่งทรัมป์ได้รับการต้อนรับในฐานะวีรบุรุษ ผู้นำสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าสงครามระหว่างอิสราเอล–ฮามาสจบลงแล้ว โดยเขากล่าวกับสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลว่า “พวกคุณชนะแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนชัยชนะเหล่านี้ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายให้เป็นรางวัลสูงสุดแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตะวันออกกลางทั้งหมด”
ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะช่วยฟื้นฟูฉนวนกาซา และเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์หันหลังให้กับเส้นทางแห่งความรุนแรงและการก่อการร้ายตลอดไป
“หลังจากความเจ็บปวด ความสูญเสีย และความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวง ตอนนี้คือเวลาที่พวกเขาควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างผู้คนของตนเองให้เติบโต แทนที่จะพยายามทำลายอิสราเอลลงอีก” ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์ยังได้ส่งสัญญาณแห่งไมตรีให้กับอิหร่านด้วย โดยกล่าวว่า “มือแห่งมิตรภาพและความร่วมมือยังคงเปิดกว้างเสมอ” แม้ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งสั่งทิ้งระเบิดใส่สถานที่นิวเคลียร์ 3 แห่งของอิหร่านเมื่อช่วงต้นปีนี้ก็ตาม
สมาชิกสภาอิสราเอลต่างตะโกนชื่อทรัมป์และลุกขึ้นยืนปรบมือให้เขาอย่างต่อเนื่อง บางคนสวมหมวกสีแดงคล้ายหมวก “Make America Great Again” ของเขา แต่มีข้อความว่า “Trump, The Peace President” หรือ “ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสันติภาพ”
เนทันยาฮูกล่าวยกย่องทรัมป์ว่าเป็น “มิตรที่ดีที่สุดที่อิสราเอลเคยมีในทำเนียบขาว” ผู้นำอิสราเอลให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกับทรัมป์ต่อไปในอนาคต โดยระบุว่า “ท่านประธานาธิบดี ท่านมุ่งมั่นเพื่อสันติภาพ และผมก็เช่นกัน เราจะร่วมมือกันและจะบรรลุสันติภาพนี้ให้ได้”
ในช่วงหนึ่งของการกล่าวถ้อยแถลงต่อรัฐสภาอิสราเอล ทรัมป์ได้หันไปกล่าวนอกเรื่องโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอิสราเอลอภัยโทษให้กับเนทันยาฮู ซึ่งเขายกย่องว่าเป็น “หนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงสงคราม” ทั้งนี้ เนทันยาฮูยังคงเผชิญข้อกล่าวหาคอร์รัปชัน แม้ว่าการพิจารณาคดีหลายครั้งถูกเลื่อนออกไประหว่างการทำสงครามกับฮามาส
ทรัมป์ยังใช้เวทีนี้เพื่อตอบโต้ทางการเมืองและกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนของเขา พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต และยกย่อง มิเรียม อาเดลสัน มหาเศรษฐีผู้บริจาครายใหญ่ซึ่งอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาอิสราเอลด้วย