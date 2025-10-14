สีหศักดิ์ชี้ หารือ 4 ฝ่ายมาเลเซียคืบหน้า รอแจ้งนายกฯ หวังเกิดผลในการปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมการหารือ 4 ฝ่าย ระหว่างมาเลเซีย ไทย กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ผลการหารือเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะนำไปหารือกับรัฐบาลของตน และในวันนี้ (14 ตุลาคม) ตนจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ ซึ่งมั่นใจว่า ผลการหารือมีความคืบหน้า แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงการประชุมทวิภาคีที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (JBC) ไทย-กัมพูชาด้วย ซึ่งหวังว่าผลจากการพูดคุยจะมีผลในการปฏิบัติ
ส่วนฝ่ายไทยได้ย้ำ 4 ข้อเสนอของฝ่ายไทยให้ทางกัมพูชาปฏิบัติตามใช่หรือไม่นั้น นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า ใช่ และจะต้องนำไปย้ำในการประชุม JBC ไทย-กัมพูชา ที่ครั้งนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมในเร็วๆ นี้ด้วย
นายสีหศักดิ์ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกรณีที่อินฟลูเอ็นเซอร์ใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อกดดันฝ่ายกัมพูชา โดยระบุว่า ตนขอเน้นความสำคัญในการเจรจาของตน ตามที่ตนรับผิดชอบก่อน