มาครงปัดลาออก-ยุบสภา รัฐบาลฝรั่งเศสเจอ 2 ญัตติไม่ไว้วางใจ เสี่ยงล่มซ้ำ
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ปฏิเสธที่จะลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พร้อมทั้งออกมาตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม ขณะที่รัฐบาลชุดใหม่ของเขากำลังเผชิญกับญัตติไม่ไว้วางใจถึง 2 ฉบับ ซึ่งอาจทำให้รัฐบาลชุดล่าสุดที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนี้ต้องล่มสลายลงภายในปลายสัปดาห์นี้
ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เนื่องจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยหลายชุดพยายามผลักดันงบประมาณเพื่อลดการขาดดุล ผ่านสภานิติบัญญัติที่แตกแยกออกเป็นสามขั้วทางอุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
มาครงได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไปแล้วถึง 5 คนในช่วงไม่ถึง 2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่บรรดาฝ่ายตรงข้ามของเขาหลายคนระบุตรงกันว่า วิธีเดียวที่จะยุติวิกฤตการณ์ที่เกิดึ้นได้คือ มาครงต้องประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติใหม่ หรือไม่เขาก็ต้องลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นสองทางเลือกที่มาครงปฏิเสธที่จะทำ
หลังจากเดินทางถึงอียิปต์เพื่อเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการยุติสงครามในกาซา มาครงได้แสดงท่าทีแข็งกร้าว โดยกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฝรั่งเศสไร้เสถียรภาพ พร้อมยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะครบวาระ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี 2027
“ผมรับประกันความต่อเนื่องและเสถียรภาพ และผมจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป” มาครงกล่าว พร้อมย้ำว่า ประชาชนไม่ควรลืมว่าหน้าที่ของประธานาธิบดีคือ “การรับใช้ การรับใช้ และการรับใช้”
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม มาครงได้แต่งตั้งนายเซบาสเตียน เลอกอร์นู กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง หลังจากเขายื่นใบลาออกไปเมื่อต้นสัปดาห์ สำนักงานของมาครงประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหม่เมื่อคืนวันอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนหน้าเดิม แม้ว่าเลอกอร์นูจะให้คำมั่นว่าจะตั้งรัฐมนตรีที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย”
ทั้งพรรคซ้ายจัด พรรคลาฟร็องแซ็งซูมีซ (LFI) และพรรคขวาจัด แนชันแนลแรลลี (RN) ต่างก็ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจในวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้เลอกอร์นูจะต้องเผชิญกับการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคมนี้ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่ โดยเฉพาะจากพรรคสังคมนิยม ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเสียงชี้ขาด แต่ยังคงไม่ตัดสินใจชัดเจนว่าจะให้การสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่
พรรคสังคมนิยมต้องการให้เลอกอร์นูยกเลิกการปฏิรูปบำนาญของมาครง และจัดเก็บภาษีมหาเศรษฐี ซึ่งเป็นมาตรการที่พรรคฝ่ายขวาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง
เลอกอร์นู ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสอยู่แล้ว โดยดำรงตำแหน่งสมัยแรกเพียง 27 วัน ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะลาออกอีกครั้ง หากเขาไม่สามารถบรรลุภารกิจได้