เม็กซิโกอ่วม! ฝนตกหนักทำดับ-สูญหายเกือบ 130 กระทบบ้านกว่าแสนหลัง
ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองต่างๆ ของเม็กซิโก ซึ่งมีสาเหตุจากกระแสอากาศร้อนและเย็นมาอย่างไม่คาดคิด ซึ่งยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ฝนตกหนักในฤดูฝนที่กินเวลายาวนานหลายเดือนก่อนหน้านี้ เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตหรือสูญหายเกือบ 130 คน ขณะที่มีรายงานว่าบ้านเรือนว่า 1 แสนหลังคาเรือนใน 5 รัฐได้รับผลกระทบจากเหตุไฟฟ้าดับ
ฝนตกหนักถล่มเม็กซิโกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 64 ราย และสูญหายอีก 65 คน รัฐบาลเม็กซิโกระบุเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมว่า สาเหตุมาจากดีเปรสชันเขตร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน ทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและรัฐทางตอนกลางของประเทศ ทำให้แม่น้ำหลายสายเอ่อล้นหลังจากมีฝนตกติดต่อกันมาหลายเดือนก่อนหน้านี้ ขณะที่นักพยากรณ์อากาศกำลังจับตาพายุโซนร้อนและเฮอร์ริเคนอีกสองลูกที่อยู่ทางชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิก
ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบัม ของเม็กซิโก กล่าวว่า ไม่คาดว่าฝนจะรุนแรงขนาดนี้ และมีบ้านเรือนราว 100,000 หลังได้รับความเสียหาย เธอมีกำหนดจะประชุมกับกระทรวงการคลัง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนฟื้นฟู และจะเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ลอร่า เบลาซเกซ ผู้ประสานงานแห่งชาติด้านการป้องกันภัยพลเรือน กล่าวว่ารัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคืออีดัลโกและเวรากรูซ โดยเวรากรูซมีผู้เสียชีวิต 29 คน และสูญหาย 18 คน ส่วนอีดัลโกมีผู้เสียชีวิต 21 คน และสูญหาย 43 คน
พลเรือเอกเรย์มุนโด โมราเลส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารเรือของเม็กซิโก ระบุว่า น้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากการที่กระแสอากาศร้อนและเย็นมาปะทะกันพอดีเหนือพื้นที่ที่แม่น้ำเต็มความจุอยู่แล้ว และภูเขาที่อ่อนแอลงจากฝนตกติดต่อกันหลายเดือน
ฝนยังได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สะพาน และทำให้ถนนหลายสายเต็มไปด้วยโคลน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินลุยน้ำลึกเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านเรือน และลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันยังได้ระดมกำลังหลายพันคนเพื่อช่วยอพยพประชาชน ทำความสะอาด และเฝ้าระวังพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนัก
ด้านไฟฟ้าที่เคยดับในเมืองต่างๆ ทั้ง 5 รัฐ ส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เกือบทั้งหมดแล้ว ทางการยังระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะและสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วในน้ำนิ่งหลังน้ำท่วม