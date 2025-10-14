ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐ ส่อลากยาวนานสุดในปวศ. เริ่มกระทบศก. จ่อโหวตงบประมาณอีกรอบ 14 ต.ค.
สำนักข่าวซีบีเอสนิวส์ของสหรัฐ รายงานว่า การชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐเนื่องจากวุฒิสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณชั่วคราว ได้ลากยาวเข้าสู่วันที่ 13 แล้ว โดยนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่าการชัตดาวน์รัฐบาลเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้ว ขณะที่นายไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตพยายามเล่นเกมการเมือง จนทำให้เกิดทางตันในเรื่องงบประมาณรัฐบาล
จนถึงตอนนี้ พรรครีพับลิกันและเดโมแครตในวุฒิสภายังหาจุดยืนร่วมกันไม่ได้ในเรื่องงบประมาณชั่วคราว จุดยืนของสมาชิกวุฒิสภาของเดโมแครตคือจะไม่โหวตสนับสนุนร่างงบประมาณชั่วคราวเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณต่อไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน จนกว่าพรรครีพับลิกันจะขยายเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขสำหรับชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปีนี้และจะต้องยกเลิกการตัดงบประมาณโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐ ส่วนพรรครีพับลิกันบอกว่าพร้อมจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่เดโมแครตจะต้องโหวตสนับสนุนร่างงบประมาณชั่วคราวเพื่อยุติการชัตดาวน์ก่อน
นายจอห์นสันกล่าวโทษเดโมแครต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ว่าเป็นต้นเหตุของทางตันของงบประมาณรัฐบาล จากการ “เล่นเกมการเมือง” ในสภาคองเกรส “นี่เป็นสัปดาห์ที่ 3 ที่เดโมแครตขัดขวางการจ่ายเดือนให้กับทหารของเรา เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง 2.2 ล้านคน และทำให้การบริการต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อชีวิตชาวอเมริกันตกอยู่ในความเสี่ยง” อย่างไรก็ตาม จอห์นสันกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่แสดงความเป็นผู้นำ หลังออกมายืนกรานว่าทหารอเมริกันจะได้รับค่าจ้างอย่างแน่นอนในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ระหว่างที่เรากำลังรอว่าเมื่อไหร่เดโมแครตจะหยุดเอาประเทศมาเป็นตัวประกัน
“ทั้งประธานาธิบดีและผมต่างไม่พอใจอย่างยิ่งที่เดโมแครตยินดีที่จะสร้างความเสียหายมากขนาดนี้จากการเล่นเกมการเมือง” จอห์นสันกล่าว พร้อมกับบอกอีกว่าการชัตดาวน์รัฐบาลไม่ควรเกิดขึ้น แต่นี่อาจเป็นการชัตดาวน์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ จนกว่าเดโมแครตจะล้มเลิกข้อเรียกร้องและผ่านงบประมาณเพื่อยุติการชัตดาวน์
อย่างไรก็ตาม จอห์นสันสั่งยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในสัปดาห์นี้ และจะกลับมาประชุมสภาอีกครั้งทันทีที่เดโมแครตผ่านงบประมาณ ด้านวุฒิสภามีกำหนดกลับมาประชุมอีกครั้งในเที่ยงวันที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาสหรัฐ ก่อนที่จะมีการโหวตร่างงบประมาณชั่วคราวที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหลังโหวตไม่ผ่านในวุฒิสภามาก่อนหน้านี้ถึง 7 ครั้ง
นายชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาและนายฮาคีม เจฟฟรีย์ ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาล่างจากพรรคเดโมแครตให้ความเห็นว่า หนทางไปสู่การแก้ไขชัตดาวน์คือผู้นำสภาและทำเนียบขาวจะต้องมีการเจรจากัน แต่รีพับลิกันปฏิเสธว่าไม่มีอะไรให้เจรจาทั้งนั้น เพราะสภาล่างได้ผ่านงบประมาณชั่วคราวไปแล้วเหลือแค่ให้เดโมแครตโหวตสนับสนุนในวุฒิสภา
นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟอกซ์นิวส์ว่า การชัตดาวน์รัฐบาลเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างแท้จริงแล้ว และการจ่ายเงินค่าจ่างให้ทหารก่อนนั้น รัฐบาลจะต้องชะลอการจ่ายค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ราชการและบริการอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนและสวนสัตว์แห่งชาติ ที่ปิดทำการในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา จากการชัตดาวน์รัฐบาล
รัฐบาลสหรัฐได้ส่งจดหมายประกาศเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลประมาณ 4,000 คนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของชาวอเมริกันจะยังคงอยู่ต่อไปท่ามกลางการชัตดาวน์ อย่างไรก็ตาม ในการชัตดาวน์ครั้งก่อนๆ เจ้าหน้าที่รัฐบาลอาจถูกสั่งพักงานแต่ไม่ได้ถูกปลดแต่อย่างใด