มาเลเซียอ่วม! ไข้หวัดใหญ่ระบาด พบนร.ป่วยแล้ว 6,000 คน ปิดโรงเรียน สกัดลาม
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มาเลเซียกำลังเผชิญกับระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียเปิดเผยในวันเดียวกันว่า มีเด็กนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศแล้วราว 6,000 คน ส่งผลให้บางโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
นายโมฮัมหมัด อาซัม อาหมัด เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรามีประสบการณ์ในการรับมือกับโรคติดเชื้อจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เราได้เตือนโรงเรียนต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ โดยสนับสนุนมาตรการใช้หน้ากากอนามัยและลดกิจกรรมการรวมกลุ่มใหญ่ของนักเรียน
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการระบุแน่ชัดว่ามีโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนกี่แห่ง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เพียงแต่ระบุว่ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียรายงานว่าพบคลัสเตอร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ 97 กลุ่มทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 14 กลุ่มในสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วนใหญ่พบในโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาล