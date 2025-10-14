ประธาน JICA เยือนกัมพูชา หารือ ‘ฮุนเซน-ฮุนมาเนต’ ย้ำยังหนุนความร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิด
สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า สมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พบหารือกับนายทานากะ อากิฮิโกะ ประธานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ระหว่างการเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม โดยประธาน JICA ได้เน้นย้ำการสนับสนุนความร่วมมือหลายโครงการที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน
นายอากิฮิโกะชื่นชมกัมพูชาว่ามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การเดินทางเยือนครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยเน้นย้ำว่า JICA ยังสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการขยายท่าเรือสีหนุวิลล์ พร้อมกับชื่นชมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) จากการฝึกสอนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้กับหน่วยงานบริการฉุกเฉินแห่งยูเครน
นอกจากนั้น นายอากิฮิโกะได้พูดถึงการมอบเงินกู้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น (ODA) ให้แก่โครงการขยายระบบประปานิรอต และโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยในกรุงพนมเปญ ซึ่งเพิ่งมีการลงนามเงินกู้ไปเมื่อเร็วๆ นี้
ด้านสมเด็จฯ ฮุน มาเนต ได้เน้นย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและญี่ปุ่นที่เข้าสู่ความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะได้รับการส่งเสริมต่อไป รวมถึงขอบคุณ JICA ที่มีส่วนช่วยการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจากการช่วยเหลือเรื่องเก็บกู้ทุ่นระเบิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนั้น สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ให้การต้อนรับนายอากิฮิโกะในวันเดียวกัน ณ ที่ทำการวุฒิสภากัมพูชา ซึ่งสมเด็จฯ ฮุน เซน กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชาให้นายอากิฮิโกะได้รับทราบและเน้นย้ำจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และเน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมการค้าระหว่างกัมพูชา-ญี่ปุ่น และขอให้ JICA มีบทบาทต่อการขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่างๆ ต่อไป
ด้านนายอากิฮิโกะกล่าวกับสมเด็จฯ ฮุน เซน ว่า JICA มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาและหวังว่ากัมพูชา-ไทยจะแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติและปรับความสัมพันธ์อีกครั้งในเร็ววัน