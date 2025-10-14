เบสเซนต์ยัน ทรัมป์ยังเตรียมพบสี ที่เกาหลีใต้ ชี้เพิ่มภาษี 100% ไม่จำเป็นต้องเกิด
นายสก็อต เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงอยู่เตรียมที่จะพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ที่ประเทศเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามลดความตึงเครียดจากการขู่เก็บภาษีและการควบคุมการส่งออก
ความขัดแย้งล่าสุดปะทุขึ้นหลังจากที่จีนประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ว่าจะขยายการควบคุมการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ ส่งผลให้ทรัมป์ตอบโต้กลับด้วยการขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมายังสหรัฐเพิ่มขึ้น 100% ส่งผลให้ตลาดปั่นป่วน ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเกิดภาวะวิกฤต
เบสเซนต์กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารกันอย่างเข้มข้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดจะมีการประชุมกันอีก โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า เราได้ลดความตึงเครียดลงอย่างมากแล้ว
“ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าภาษีศุลกากรจะยังมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน และเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีที่เกาหลีใต้ ผมเชื่อว่าการพบปะกันดังกล่าวยังคงมีอยู่ในกำหนดการ” เบสเซนต์ระบุ
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ทรัมป์และสีมีกำหนดจะพบกันในระหว่างการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
เบสเซนต์กล่าวว่าจะมีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและจีนในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภายในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตัน ระหว่างการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)
“ภาษี 100% ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริง แม้จะมีประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ยังถือว่าดี ช่องทางการสื่อสารกลับมาเปิดขึ้นอีกครั้ง เราคงต้องรอดูกันต่อไป” เบสเซนต์กล่าว
แม้สถานการณ์จะดูผ่อนคลายลง แต่เบสเซนต์ยังกล่าวว่า มาตรการของจีนถือเป็นการยั่วยุ และสหรัฐได้ตอบโต้กลับอย่างแข็งกร้าว และว่า สหรัฐได้ติดต่อกับพันธมิตรหลายประเทศ และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรป อินเดีย และประเทศประชาธิปไตยในเอเชีย
“จีนเป็นเศรษฐกิจแบบสั่งการและควบคุม แต่พวกเขาจะไม่สามารถสั่งการหรือควบคุมเราได้” เบสเซนต์กล่าว
ด้านกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่า ได้แจ้งสหรัฐล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการเข้มงวดการควบคุมการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ และยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยังคงติดต่อกัน โดยมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 13 ตุลาคม
อย่างไรก็ดี แถลงการณ์ของโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเตือนว่า สหรัฐไม่สามารถขอให้มีการเจรจาได้ หากในเวลาเดียวกันยังคงข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการจำกัดใหม่ๆ
ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากที่ตลาดหุ้นหลักของสหรัฐปรับตัวขึ้นมากถึง 2.2% ในวันจันทร์ ภายหลังสัญญาณจากเบสเซนต์ที่บ่งชี้ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสองมหาอำนาจยังคงดำเนินต่อไปตามแผน
คำขู่ของทรัมป์เมื่อวันศุกร์ทำให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ในตลาดหุ้น ในช่วงเวลาที่นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายระดับสูงหลายคนเริ่มวิตกกับภาวะฟองสบู่ของตลาด ที่ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนเกรงว่าอาจกระทบต่อการจ้างงานในอนาคต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จีนได้กล่าวโทษสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุของความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น และประณามคำขู่ของทรัมป์ที่จะเก็บภาษีร้อยละ 100 กับสินค้าจีนว่าเป็นการกระทำแบบหน้าไหว้หลังหลอก พร้อมปกป้องมาตรการควบคุมการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธของตน