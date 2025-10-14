มาเลเซียเผย ‘ทรัมป์’ จ่อร่วมพิธีลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ในประชุมอาเซียน 26 ต.ค.
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายโมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย กล่าวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะเดินทางมาที่มาเลเซียในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ และทรัมป์ตั้งตารอที่จะเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา
ฮาซันกล่าวกับสื่อว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน มาเลเซียคาดหวังที่จะเห็นการลงนามปฏิญญาที่ชื่อ สนธิสัญญากัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Accord) ระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อรับประกันสันติภาพและการหยุดยิงที่ยั่งยืน
ด้านนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิมของมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียน เปิดเผยว่าทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมต่างๆ แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐ ทั้งนี้ นายฮาซันกล่าวว่ามาเลเซียและสหรัฐจะสนับสนุนการหยุดยิงอย่างครอบคลุมระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดและขนย้ายยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดน
มาเลเซียเป็นตัวกลางในการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังการปะทะกันระหว่างสองประเทศนาน 5 วันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 48 ราย ซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีอันวาร์ของมาเลเซียและประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ผลักดันให้ไทยและกัมพูชายอมตกลงหยุดยิง