|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ปู่วัย 60 ก่อคดี เพื่อจะเข้าไปอยู่กับหลานในคุก!
อ่านแล้วน้ำตาจะไหล กับเรื่องราว “ความรักอันยิ่งใหญ่” ของ ปู่ วัย 60 บนเกาะกัวเดอลุป ในเขตปกครองของฝรั่งเศส ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อหลานชาย แม้กระทั่งก่อคดีเพื่อจะเข้าคุก!!
ตามข่าวบอก ปู่หัวใจใหญ่รายนี้ เป็นอดีตนักดับเพลิง ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม แต่จู่ๆ ปู่ก็ลุกขึ้นมาสวมหมวกไอ้โม่ง พกปืนเข้าไปก่อเหตุปล้นในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ทั้งขู่เอาเงิน แล้วก็หยิบชีสกับไวน์หนึ่งขวดติดมือออกมาอย่างใจเย็น แล้วเดินกลับไปที่รถตัวเอง ซึ่งจอดอยู่หน้าสถานีตำรวจเลยนะ ก่อนปู่แกจะถูกตำรวจจับตัวได้ในทันควัน
ที่น่าตกใจคือ เมื่อตำรวจสอบสวนแรงจูงใจก่อเหตุ ทุกคนต่างอึ้ง เมื่อปู่แกว่า ที่ปล้น เพราะอยากเข้าไปอยู่กับหลานชายในคุก!!
ฟังไม่ผิดจ้า…ปู่แกอยากเข้าไปอยู่กับหลานในคุกจริงๆ เพราะตอนแกเข้าไปเยี่ยมหลานในคุกเมื่อไม่นานนี้ ก็เห็นร่องรอยบาดแผลบนเนื้อตัวหลานชาย ถามไปก็ได้ความว่า ถูกเพื่อนร่วมห้องขังทำร้าย ปู่เลยอยากเข้าไปอยู่ในคุกเพื่อปกป้องหลาน
แม้อัยการจะตั้งข้อหาปู่ ปล้นทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และก่อกบฎ แต่ผู้พิพากษาเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
ที่สุดศาลตัดสินว่าจำเลยกระทำไปด้วยความสิ้นหวัง เลยตัดสินให้พ้นผิด และสั่งให้ปู่เข้ารับการบำบัดจิต ชดเชยค่าเสียหาย ห้ามเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไปปล้นอีก และยังอนุญาตให้ปู่เข้าเยี่ยมหลานชายได้ตามสิทธิทางกฎหมาย
ปิดคดี!!