สื่อเกาหลี แฉเรื่องจริง ฐานอาชญากรรมกัมพูชา เหยื่อถูกซ้อมตายทุกวัน ทำไม่ได้ถูกขายอวัยวะ-ควักลูกตา
ยอนฮับ รายงานความจริงภายในศูนย์อาชญากรรมอันฉาวโฉ่ในกัมพูชา ที่การละเมิดกฎหมาย การทำร้ายร่างกาย การทรมาน และการเสียชีวิต กลายเป็นเรื่องปกติ โดยได้สัมภาษณ์พยาน และคนรู้จัก ที่มาเปิดเผยเรื่องจริงดังกล่าว
ท่ามกลางการรายงานว่า ชาวเกาหลีใต้จำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ ในฐานปฏิบัติการแห่งนี้
จากคำให้การของเหยื่อ เผยให้เห็นว่ามีเหยื่อเสียชีวิตจากการทรมาน และการทำร้ายร่างกายในค่ายกักกันอาชญากรของกัมพูชา ที่เรียกว่า “Wenchi” ประมาณวันละราย
เหยื่อบางรายถูกขายให้กับกลุ่มอาชญากรที่ปฏิบัติการในเมืองชายแดนของกัมพูชา ทั้งปอยเปต และ บาเวต ทั้งถูกควักอวัยวะออก เมื่อไม่สามารถทำงานหรือไม่มีเงินที่จะรีดไถได้
พยานที่เคยทำงานให้กับเครือข่ายอาชญากรรมนี้ บอกว่ามีการทรมาน เช่น ดึงเล็บ หรือตัดนิ้ว เกิดขึ้นภายในบริเวณของพวกเขา และการค้ามนุษย์ ซึ่งเหยื่อจะถูกขายให้กับเครือข่ายอื่นๆ เพื่อแลกกับเงินก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ค่ายอาชญากรในกัมพูชา มีขนาดแตกต่างกันอย่างมาก โดยก่ออาชญากรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่น โรแมนซ์สแกม ฟิชชิ่งเสียง และการซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ จากข้อมูลพบว่า มีเครือข่ายอาชญากรประเภทนี้ประมาณ 400 เครือข่ายในกัมพูชา
จากคำให้การของพยาน มีสองเหตุผลที่ชาวเกาหลีใต้ จำเป็นต้องเข้าร่วมขบวนการอาชญากรรม เหตุผลแรกคือ บัญชีธนาคารจำเป็นต้องใช้เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม อีกข้อหนึ่งคือ การใช้โทรศัพท์ แชต และบริการลูกค้าฉ้อโกง มุ่งไปที่ชาวเกาหลีใต้
“ภูมิภาคต่างๆ ในกัมพูชา ไม่ได้เหมือนกันหมด ต่างจากพนมเปญ และสีหนุวิลล์ เมืองชายแดนอย่างปอยเปตและบาเวต เป็น 1 ในเมืองที่อันตรายที่สุด และเป็นสถานที่สุดท้าย ที่คนจะถูกส่งไป”
ชาวเกาหลีคนหนึ่งในกัมพูชาเห็นด้วย โดยกล่าวว่า คนที่ทำผลงานได้ไม่ดีในพนมเปญ หรือสีหนุวิลล์ หรือเป็นหนี้ที่กาสิโน จะถูกขายไปที่ปอยเปต หรือบาเวต มีคนแบบนี้อยู่จำนวนมาก
กรณีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ที่มีรายงานว่าถูกทรมานจนเสียชีวิตใกล้กับภูเขาโบโก ใน จ.กำปง เมื่อเดือนสิงหาคม ชาวเกาหลีนี้เล่าว่า ปกติแล้ว คนจะไปที่นั่นเพื่อขายบัญชีธนาคาร แต่สุดท้ายแล้ว ต้องติดอยู่ที่นั่น และลงเอยด้วยการทำสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
เขากล่าวต่ออีกว่า การเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างสกาย และการทรมาน เป็นเรื่องปกติในชุมชนอาชญากรรม
“ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย วันละคนในแต่ละวัน ไม่ใช่แค่ชาวเกาหลีใต้ แต่ยังมีคนเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน”
พยานอีกคน ที่เรียกว่า บี กล่าวว่า เหยื่อบางคน ที่ถูกกล่าวหาว่าทำผลงานไม่ดี ถูกขายเพื่อไปค้าอวัยวะ หากเหยื่อมีหนี้ และทำงานไม่ได้ตามเป้า จะถูกบังคับให้ขายอวัยวะ พวกเขาต้องถูกดึงลูกตาก่อน เพราะกระจกตาปลูกถ่ายได้ค่อนข้างง่าย และราคาต่อหน่วยก็ค่อนข้างแพง
บางคนเชื่อว่าการค้าอวัยวะไม่ได้เกิดขึ้นในกัมพูชาในปัจจุบัน บุคคล B กล่าวว่า มีโรงพยาบาลจีนจำนวนมากในสีหนุวิลล์ และในอดีตโรงพยาบาลเหล่านี้ล้วนถูกใช้เพื่อหาอวัยวะ ปัจจุบัน แทนที่จะขายอวัยวะ พวกเขากลับบังคับให้ผู้คนทำงาน และเมื่อพวกเขาใช้อวัยวะจนเต็มศักยภาพแล้ว พวกเขาก็จะถูกส่งตัวไปยังเมียนมา การค้าอวัยวะน่าจะเกิดขึ้นในเมียนมา
ขณะที่ พยาน C ที่เคยถูกคุมขังในศูนย์ดังกล่าว เล่าว่า มีห้องโทรเลขสำหรับผู้จัดการ รูปภาพการทรมาน และศพมากมาย พวกเขาคุยโวเรื่องพวกนี้ และนำภาพมาขู่ว่า “ถ้าไม่ฟัง คุณก็โดนเหมือนกัน”
นอกจากนี้ ยังมีคำให้การว่า ผู้ที่เสียชีวิตหลังจากถูกทุบตี จะถูกโยนเข้าไปในเตาเผาขยะ แต่ก็มีการพูดกันว่า กรณีดังกล่าวนั้นเกินจริง
ที่มา ยอนฮับ