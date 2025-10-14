พรรคแอลดีพี มีหนาว! ฝ่ายค้านจ่อสุมหัว ส่งผู้สมัครสู้ ชิงเก้าอี้นายกฯญี่ปุ่น
การเมืองญี่ปุ่นยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนที่ยังไม่แน่ชัดว่า ผู้สมัครจากพรรคเสรีประชาธิปไตย(แอลดีพี) แกนนำพรรครัฐบาลที่กุมอำนาจบริหารประเทศมายาวนานเกือบจะต่อเนื่องโดยตลอด ที่ขณะนี้อยู่ภายใต้การนำของนางซานาเอะ ทาคาอิจิ หัวหน้าพรรคพรรคแอลดีพีคนใหม่ จะสามารถรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไว้ในกำมือของพรรคแอลดีพีไว้ได้ต่อไปหรือไม่
เมื่อล่าสุดมีรายงานว่า พรรคการเมืองฝ่ายค้านเตรียมจะประชุมกันในเย็นวันที่ 14 ตุลาคมเพื่อหารือถึงการที่จะส่งผู้สมัครของกลุ่มฝ่ายค้าน เพื่อลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยหวังจะเขี่ยพรรคแอลดีพีลงจากอำนาจ และมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคโคเมโตะ พรรคพันธมิตรที่จับมือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคแอลดีพีมานานถึง 26 ปี ได้ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เนื่องจากไม่พอใจคำชี้แจงของพรรคแอลดีพีเกี่ยวกับกรณีเงินสินบนอื้อฉาว ซึ่งส่งผลให้ความมุ่งหวังของนางทาคาอิจิ ที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ ต้องถูกสั่นคลอน
การล่มสลายของรัฐบาลผสมนำโดยพรรคแอลดีพี ได้เปิดทางให้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะสามารถรวบรวมเสียงได้มากพอที่จะส่งตัวผู้สมัครสู้เพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในการโหวตในรัฐสภาที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคมนี้
อย่างไรก็ตาม ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะสามารถรวบรวมเสียงที่เป็นเอกภาพร่วมกันได้หรือไม่
นายยูอิจิโระ ทามากิ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน(ดีพีพี) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่อันดับ 3 ในสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เลขาธิการของพรรคฝ่ายค้านหลัก 3 พรรค จะประชุมกันในเย็นวันอังคารนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผนึกกำลัง อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่านโยบายในหลายด้านสำคัญของแต่ละพรรค ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านการป้องกันประเทศและการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ยังมีความแตกต่างอยู่มาก
“หากเราจะรวมตัวกันเป็นรัฐบาลผสม การมีจุดยืนร่วมกันในนโยบายพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น” นายทามากิกล่าว โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้แสดงความพร้อมที่จะลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ดี คาดว่าเลขาธิการพรรคดีพีพียังจะพบหารือกับคู่เจรจาจากพรรคแอลดีพีและพรรคโคเมโตะด้วย
ทั้งนี้พรรคแอลดีพียังคงครองเสียงมากกว่า 40% ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีที่นั่งทั้งสิ้น 465 ที่นั่ง แต่แอลดีพีก็ไม่ได้กุมเสียงข้างมากที่ต้องการ ในการจะคว้าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ขณะที่พรรคประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น(ซีดีพี) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุด ประกาศว่าพร้อมจะเสนอชื่อนายทามากิ หรือผู้นำของพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อโค่นอำนาจพรรคแอลดีพี โดยนายโยชิฮิโกะ โนดะ หัวหน้าพรรคซีดีพี กล่าวว่า นี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในรอบทศวรรษสำหรับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล