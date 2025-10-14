ทรัมป์ เดือด โวยนิตยสาร Time เลือกภาพแย่ที่สุดตลอดกาล มาลงปก อัด สมควรโดนตำหนิ
นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประณามนิตยสาร Time เมื่อเช้าที่ผ่านมา ที่ใช้ภาพถ่ายที่ แย่ที่สุด “ตลอดกาล” มาลงปกบทความเกี่ยวกับชัยชนะของเขา ที่ช่วยให้ตัวประกันชาวอิสราเอลได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มฮามาส
ทรัมป์ เขียนลง Truth Social ว่า “นิตยสารไทม์เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผมได้ดีทีเดียว แต่ภาพนี้อาจเป็นภาพที่แย่ที่สุดตลอดกาล”
“ผมของผม ‘หายไป’ แล้วก็ยังมีอะไรบางอย่าง ลอยอยู่บนหัว ดูเหมือนมงกุฎลอยได้ แต่เล็กมาก แปลกจริงๆ” เขาระบาย
“ผมไม่เคยชอบถ่ายรูปจากมุมต่ำ แต่ภาพนี้แย่มาก และสมควรโดนตำหนิ”
ทั้งถามว่า “พวกเขากำลังทำอะไร และทำไม?”
ทั้งนี้ สำหรับปกนิตยสาร Time นี้ กล่าวถึงทรัมป์โดยพาดหัวข่าวว่า “ชัยชนะของเขา”