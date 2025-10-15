สถานทูตจีนเตือนตี๋หมวย เที่ยวไทยอย่าใช้ทัวร์ราคาถูก หลังเกิดเคสไกด์เถื่อน บังคับคนจีนซื้อของ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ออกแจ้งเตือนทางแฟนเพจ กรณีมัคคุเทศก์นำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย โดยระบุว่า สองสามวันนี้ มีการเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกบังคับซื้อสินค้าระหว่างการเดินทางในประเทศไทย สถานทูตจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและได้ติดต่อสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ทางการไทยระบุว่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวถือหนังสือเดินทางจีนและไม่มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ได้พยายามกดดันให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและเรียกค่าคอมมิสชั่นจากการซื้อของ ทางการไทยได้สอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยขอเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านอีกครั้งว่าอย่าหลงเชื่อ “ทัวร์ราคาถูก” เมื่อเลือกทัวร์แบบกรุ๊ปทัวร์ ควรเลือกบริษัททัวร์มีใบอนุญาตทำทัวร์เอาต์บาวด์ และมีชื่อเสียง ให้บริการทัวร์คุณภาพราคาเหมาะสมและทำสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการ ตามกฎหมายไทย
ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ โปรดใช้ดุลพินิจโดยรอบคอบ เก็บหลักฐานไว้ และติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวไทยที่หมายเลข 1155 หรือสายด่วนการคุ้มครองทางกงสุลของสถานทูตที่หมายเลข 0-2245-7010 เพื่อขอความช่วยเหลือ