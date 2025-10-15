เขมรเผย ควบคุมตัวชาวเกาหลี 80 คน อ้างไม่ยอมกลับประเทศเอง หลังสื่อโสมขาวรายงานพลเรือนสูญหาย
สำนักข่าวขแมร์ไทมส์รายงานว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีน ว่าชาวเกาหลีใต้ 80 คนอยู่ในการควบคุมของทางการกัมพูชา และพวกเขาปฏิเสธที่จะกลับประเทศเอง หลังก่อนหน้านี้ ทางการเกาหลีใต้เปิดเผยว่ามีพลเรือนสูญหายในกัมพูชา 80 คน เป็นเหตุให้มีการพิจารณาที่จะยกระดับคำเตือนการเดินทาง
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชากล่าวว่า นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับและไม่ทราบแน่ชัดว่าพลเรือนเกาหลีใต้ 80 คนที่สื่อเกาหลีรายงานว่าสูญหายตั้งแต่เดือนสิงหาคมนั้นคือ 80 คนที่ทางการกัมพูชาควบคุมตัวอยู่ในตอนนี้หรือไม่
ด้านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาประกาศถึงความคืบหน้าของการเสียชีวิตของนายพัค มินโฮ พลเรือนชาวเกาหลีใต้อายุ 22 ปี ที่ถูกพบเป็นศพในรถที่จอดทิ้งอยู่ในเมืองกำปอด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม หลังเดินทางเข้ากัมพูชาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งคดีดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และอันตรายในการเดินทางเข้ากัมพูชามากขึ้น
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเปิดเผยว่า ผลการชันสูตรพลิกศพพบว่านายพัคเสียชีวิตจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง บนศพยังพบบาดแผลจำนวนมากซึ่งชี้ว่านายพัคอาจถูกทำร้ายร่างกายมาเป็นระยะเวลานาน ต่อมา ตำรวจกัมพูชาสามารถควบคุมตัวชาวจีนได้ 2 คนที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ส่วนผู้ต้องสงสัยคนที่ 3 ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี ทั้งนี้ ทางการกัมพูชายืนยันว่าครอบครัวของนายพัคและสถานทูตเกาหลีใต้ไม่ได้แจ้งบุคคลสูญหายอย่างเป็นทางการก่อนการพบศพ ขัดแย้งกับรายงานของสื่อที่บอกว่าครอบครัวของนายพัคขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางการทูต
การสืบสวนข้อมูลได้นำตำรวจกัมพูชาบุกเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในชุมชนบองตุ๊ก ที่คาดว่านายพัคจะสูญหายที่นี่ โดยตำรวจกัมพูชาพบหลักฐานที่ชี้ว่าสถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ และได้จับกุมนายหลี่ เส่าซิน วัย 20 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนควบคุมดูแลฐานหลอกลวงออนไลน์ แต่ผู้ต้องสงสัยอีกคนหลบหนีไปได้ก่อนการบุกตรวจค้น เจ้าหน้าที่ยังยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการเงิน และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการหลอกลวงออนไลน์ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรมและหลอกลวงออนไลน์ โดยได้ส่งตัวไปพิจารณาในชั้นศาลต่อไป
เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยกำลังทำงานร่วมกับสถานทูตเกาหลีใต้เพื่อให้มีการสืบสวนอย่างละเอียดและช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเน้นย้ำว่าจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่หลอกลวงผู้คนต่างชาติ