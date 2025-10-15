เจ้าชายมาทีน แห่งบรูไน ทรงประกาศข่าวมงคล พระชายาทรงพระครรภ์แล้ว

เจ้าชายอับดุล มาทีน แห่งบรูไน ทรงประกาศข่าวมงคล พระชายา อนิชา ทรงพระครรภ์แล้ว
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงเปิดเผยผ่านอินสตราแกรม ว่า พระชายา ยาง มูเลีย อนิชา รอสนาห์ ทรงพระครรภ์แล้ว
การนี้ ทรงโพสต์ภาพขณะกุมพระหัตถ์พระชายา พร้อมข้อความว่า “And then there were 3”
อนึ่ง เจ้าชายอับดุล มาทีน และพระชายา เข้าพิธีเสกสมรสเมื่อเดือนมกราคม ปี 2567 ที่ผ่านมา และจัดพิธีเฉลิมฉลองนานถึง 10 วัน ณ พระราชวังอิสตานา นูรูล อิมาน ที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีในกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน เมืองหลวงของบรูไน โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามสุดฮอตขวัญใจสาวๆ พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 10 ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนทหารแซนเฮิร์สต์ ประเทศอังกฤษ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในวงการทูตระหว่างประเทศ ที่พระองค์ทรงติดตามพระราชบิดาไปร่วมงานระดับนานาชาติหลายเวที
ด้าน ยาง มูเลีย อนิชา รอสนาห์ พระชายาของพระองค์ เป็นบุตรีของหนึ่งในที่ปรึกษาคนสำคัญของกษัตริย์บูรไน เและเป็นนักธุรกิจหญิงสาวสวยที่มีแบรนด์แฟชั่นของตนเองและทำธุรกิจท่องเที่ยว