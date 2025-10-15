การเมืองญี่ปุ่นยังวุ่น ขั้วรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ยังตกลงไม่ได้ วันโหวตเลือกนายกฯ 21 ต.ค.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การเมืองญี่ปุ่นยังเต็มไปด้วยความปั่นป่วนภายใต้ภาวะสุญญากาศที่เก้าอี้นายกรัฐมนตรียังคงว่างอยู่ ล่าสุด คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมของรัฐสภาญี่ปุ่นยังต้องหารือกันต่อไปถึงกำหนดวันที่จะจัดการลงคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้หรือไม่ หลังจากวันก่อนหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย(แอลดีพี) พรรครัฐบาลได้เสนอวันดังกล่าว แต่พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าการหารือระหว่างพรรคต่างๆ ยังคงดำเนินอยู่
เมื่อต้นเดือนนี้ พรรคแอลดีพีได้เลือกนางซานาเอะ ทาคาอิจิ เป็นหัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่ หลังจากนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ตัดสินใจลาออกทั้งจากหัวหน้าพรรคแอลดีพีและนายกรัฐมนตรี หลังนำพรรคแอลดีพีพ่ายแพ้การเลือกตั้งในทั้งสองสภา ทว่าเส้นทางของทาคาอิจิในการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศกลับไม่ราบรื่นนัก หลังจากพรรคร่วมรัฐบาลมายาวนานอย่างพรรคโคเมโตะได้ถอนตัวออกจากการเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่พอใจคำชี้แจงที่ไม่เพียงพอต่อกรณีเงินสินบนอันอื้อฉาวของพรรคแอลดีพี
การถอนตัวดังกล่าวของพรรคโคเมโตะได้เปิดทางให้ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านมีโอกาสที่จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยในวันพุธ(14 ต.ค.) หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหลัก ได้แก่ พรรคพรรคประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ (ซีดีพี) พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ดีพีเอฟพี) และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น ยังกำหนดที่จะหารือกันต่อว่าจะรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนผู้สมัครเพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีร่วมกันหรือไม่
โดยพรรคซีดีพีซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุด ได้เสนอชื่อนายยูอิจิโระ ทามากิ หัวหน้าพรรคดีพีเอฟพี เป็นผู้สมัครลงแข่งขันกับนางทาคาอิจิจากพรรคแอลดีพี
ด้านนางทาคาอิจิเองก็ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคซีดีพี และหัวหน้าพรรคดีพีเอฟพี และหัวหน้าพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นแยกต่างหากด้วย
ทั้งนี้แม้พรรคแอลดีพีจะสูญเสียการครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและสภาสูงของญี่ปุ่นมาตั้งแต่การเลือกตั้งในปีที่แล้ว แต่พรรคแอลดีพียังเป็นพรรคที่มีสมาชิกในทั้งสองสภามากที่สุด