ทีมตอบสนองเกาหลีใต้ บินด่วนเขมร วอนให้ความร่วมมือ ถกแนวทางปราบปรามออนไลน์สแกม
สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า ทีมตอบสนองร่วมของรัฐบาลเกาหลีใต้จะเดินทางไปยังกัมพูชาในวันนี้ (15 ต.ค.) เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ที่หลอกลวงชาวเกาหลีใต้ไปกักขังและทรมาณ รวมถึงขอให้ทางกัมพูชายอมให้ความร่วมมือในการส่งตัวชาวเกาหลีใต้กลับประเทศ
ทีมตอบสนองดังกล่าวนำโดย คิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้คนที่ 2 ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างประเทศ ตำรวจ และหน่วยข่าวกรอง จะเดินทางไปถึงกรุงพนมเปญในวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาให้ความร่วมมือในการสอบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปีที่ถูกพบเป็นศพที่จังหวัดกำปอดเมื่อเดือนสิงหาคม จากการถูกทรมาณหลังถูกล่อลวงให้ไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมที่มีชาวจีนเป็นหัวหน้า ถือเป็นชาวเกาหลีใต้คนแรกที่เสียชีวิตจากการถูกหลอกไปทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรรม ซึ่งตอนนี้กัมพูชายังไม่ได้ส่งศพกลับประเทศเพราะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเกาหลีใต้
ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกาหลีใต้ให้ความสำคัญสูงสุดเพราะถูกวิจารณ์จากสาธารณชนว่าเพิกเฉยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและปล่อยปละละเลยจนทำให้ชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมร้ายแรงที่กำลังลุกลามอย่างไร้การควบคุม
ทีมตอบสนองของเกาหลีใต้ยังมีกำหนดหารือกับกัมพูชาถึงแนวทางในการชันสูตรพลิกศพและส่งศพกลับประเทศ รวมถึงหารือแผนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 63 คนที่ถูกกัมพูชาจับกุมได้จากการบุกเข้าปราบปรามแหล่งอาชญากรรมหลอกลวงคนไปทำงาน ซึ่งทางเกาหลีใต้จะนำคนกลุ่มดังกล่าวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการทำพฤติกรรมผิดกฎหมาย
ด้านสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่าจะส่งเที่ยวบินพิเศษไปรับตัวชาวเกาหลีใต้กลุ่มดังกล่าว และคาดว่าจะนำตัวกลับประเทศได้ภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามต่อไปว่าคนกลุ่มดังกล่าวมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศกี่ราย เพราะเชื่อว่าส่วนใหญ่เจตนาเข้าร่วมการก่ออาชญากรรมออนไลน์
ทั้งนี้ เกาหลีใต้และกัมพูชาได้ตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมในการสอบสวนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้แต่งตั้งนายพัค อิล อดีตเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำเลบานอน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกัมพูชาชั่วคราว เพื่อให้สามารถบริหารภารกิจที่มากขึ้นของทางสถานทูตได้ดีขึ้น หลังตำแหน่งทูตประจำกัมพูชาว่างลงนับตั้งแต่ที่นายอี แจมยองขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้