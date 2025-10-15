บังกลาเทศสลด! ไฟไหม้โรงงานเสื้อผ้า ดับแล้ว 16 ราย คาดยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง
เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ก่อนที่เพลิงจะลุกลามไปยังคลังเก็บสารเคมีที่อยู่ติดกัน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย และบาดเจ็บอีกหลายคน ขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก
นายทาจูล อิสลาม เชาวดรี ผู้อำนวยการกรมดับเพลิงของบังกลาเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ แต่พบศพแล้ว 16 ศพจากบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของโรงงานเสื้อผ้า แต่ยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อไป
เชาวดรีกล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตัวเจ้าของโรงงานได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกำลังพยายามค้นหาพวกเขาอยู่ โรงงานเสื้อผ้าและโกดังเก็บสารเคมีแห่งนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ และไม่มีแผนป้องกันอัคคีภัยใดๆ เลย
เชาวดรีกล่าวว่า จากผลการสอบสวนเบื้องต้น โรงงานมีหลังคาทำจากสังกะสีและมีประตูเหล็กดัดซึ่งถูกล็อกไว้ ทำให้คนงานไม่สามารถหนีขึ้นไปยังชั้นบนได้ ขณะที่การระเบิดของสารเคมีทำให้เกิดไฟลุกวาบและปล่อยแก๊สพิษออกมา ทำให้หลายคนหมดสติและติดอยู่ในอาคาร พวกเขาไม่สามารถหนีได้ ไม่ว่าจะขึ้นไปข้างบนหรือกลับลงมาข้างล่าง
เชาวดรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ศพของเหยื่อหลายรายไหม้เกรียมจนยากจะระบุตัว และอาจจำเป็นต้องใช้การตรวจดีเอ็นเอ เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต
เหตุไฟไหม้เริ่มขึ้นประมาณเที่ยงบนชั้น 3 ของโรงงาน 4 ชั้น ในย่านมีร์ปูร์ของกรุงธากา ก่อนจะลุกลามไปยังโกดังเคมีที่อยู่ติดกัน ซึ่งภายในมีการเก็บสารฟอกขาว พลาสติก และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลานานเกือบ 3 ชั่วโมงจึงควบคุมไฟในโรงงานได้ แต่ไฟในโกดังเคมียังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
บรรดาญาติของคนงานที่สิ้นหวังพากันมารวมตัวที่หน้าอาคารที่เหลือแต่ซากไหม้เกรียม หลายคนถือรูปถ่ายของคนที่รักไว้ในมือเพื่อช่วยระบุตัวตนของคนงานและผู้สูญหาย
นายมูฮัมหมัด ยูนุส ผู้นำรัฐบาลเฉพาะกาลของบังกลาเทศ ออกถ้อยแถลงแสดงความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวน และให้การช่วยเหลือเหยื่อรวมถึงครอบครัวของพวกเขา
มาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยและอาคารที่ย่ำแย่นำไปสู่ภัยพิบัติในลักษณะนี้หลายสิบครั้งในบังกลาเทศเป็นประจำทุกปี เหตุเพลิงไหม้และอุบัติเหตุในโรงงานเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่งออกของประเทศ ซึ่งจ้างงานกว่า 4 ล้านคน และมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)