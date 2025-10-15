อินโด เตือนภัยสูงสุด ภูเขาไฟเลโวโตบิ ลากิ-ลากิ ปะทุรอบใหม่ พ่นเถ้าถ่านสู่ท้องฟ้า สูงกว่า 10 กม.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักงานวิทยาภูเขาไฟของอินโดนีเซียรายงานว่า ภูเขาไฟเลโวโตบิ ลากิ-ลากิ ตั้งอยู่ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกประเทศอินโดนีเซีย ได้ปะทุรุนแรงพ่นเถ้าถ่านพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงถึง 10 กม. ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องยกระดับเตือนภัยขึ้นสูงสุด
ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุขึ้นเมื่อเวลา 01.35 น.ของวันพุธ(15 ต.ค.)ตามเวลาท้องถิ่น นานราว 9 นาที และยังปะทุขึ้นก่อนหน้านั้น 2 ชั่วโมง พ่นเถ้าถ่านภูเขาไฟปกคลุมท้องฟ้าสูง 9 กม.
นายมูฮัมหมัด วาฟิด หัวหน้าสำนักงานวิทยาภูเขาไฟ กล่าวว่า ในคืนวันอังคาร(14 ต.ค.) ทางหน่วยงานได้เพิ่มการเตือนภัยขึ้นสู่ระดับสูงสุด หลังจากตรวจจับการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟลูกนี้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับภูเขาไฟลูกนี้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากโคลนภูเขาไฟไหลลงมาหากเกิดฝนตกหนักและประชาชนควรอพยพออกจากพื้นที่โดยรอบภูเขาไฟในรัศมี 6-7 กม.
ด้านสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติรายงานว่าประชาชนหลายสิบคนในหลายหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟลูกนี้ได้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดการปะทุขึ้น โดยผู้ที่อพยพส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านที่การปะทุของภูเขาไฟเลโวโตบิ ลากิ-ลากิครั้งใหญ่ ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 รายและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนนับหลายพันหลังในเดือนพฤศจิกายนปี 2024
ขณะที่การปะทุครั้งล่าสุดภูเขาไฟเลโวโตบิ ลากิ-ลากิ เมื่อเดือนสิงหาคมและกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศในเส้นทางบินที่เข้า-ออกเกาะบาหลี แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซีย