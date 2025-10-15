ไม่พอใจ! ‘ทรัมป์’ ขู่รีดภาษีสเปน เหตุไม่ยอมเพิ่มงบกลาโหมตามเป้านาโต
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐออกมาขู่ว่าจะลงโทษทางการค้า อาทิ การขึ้นภาษีศุลกากร แก่ประเทศสเปนเพราะไม่พอใจที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศขึ้นเป็น 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ตามนโยบายใหม่ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่าสเปนเป็นประเทศเดียวในนาโตที่ไม่ยอมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของตัวเองขึ้นเป็น 5% ของจีดีพี ทรัมป์พยายามผลักดันให้ชาติสมาชิกนาโตเพิ่มงบประมาณกลาโหมมากขึ้นและสหรัฐอาจจะไม่เข้ามาช่วยเหลือประเทศสมาชิกนาโตที่ไม่ใช้จ่ายด้านกลาโหมมากพอ
ทรัมป์ได้พบหารือกับประธานาธิบดีฟินแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์บอกว่านาโตควรพิจารณาขับสเปนพ้นจากการเป็นสมาชิกนาโตจากการไม่ยอมเพิ่มงบกลาโหมตามเป้าหมายใหม่ของนาโต หลังชาติสมาชิกนาโตมองว่าเป้าหมายเดิมของงบประมาณด้านกลาโหมที่ 2% ของจีดีพีนั้นไม่เพียงพอต่อภัยคุกคามจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชสของสเปนขอยกเว้นการเพิ่มงบประมาณกลาโหม และจะกำหนดงบด้านกลาโหมไว้ที่ 2.1% เท่านั้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นตัวเลขที่เพียงพอและมีความเป็นไปได้มากที่สุด นายโจเซ มานูเอล อัลบาเรส รัฐมนตรีต่างประเทศสเปนกล่าวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ว่าสเปนเป็นสมาชิกที่ไว้ใจได้ของนาโตและมีทหารสเปน 3,000 นายประจำการอยู่ในนามของนาโต จึงยืนยันว่าสเปนยังคงมุ่งมั่นแก่นาโต