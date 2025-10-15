รอบ 30 ปี! จีนปรับเพิ่มเกณฑ์อายุ เข้ารับราชการ มุ่งแก้ ‘คำสาปวัย 35’ เสริมกำลังแรงงานที่ลดลง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนได้ปรับเพิ่มเกณฑ์อายุสูงสุดสำหรับผู้สมัครสอบเข้ารับราชการในบางตำแหน่งเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี โดยเพิ่มจากอายุ 35 ปี เป็น 38 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางอายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แรงงานที่มีอายุมากสามารถทำงานได้นานขึ้นและเป็นการเสริมกำลังแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงของจีนที่เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
คำประกาศแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันอังคาร(14 ต.ค) ก่อนหน้าที่รัฐบาลจีนจะเปิดรับการสมัครสอบเข้ารับราชการทั่วประเทศในวันพุธ(15 ต.ค.) โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 18-38 ปี ในขณะที่ผู้สมัครสอบที่มีวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้รับการปรับเกณฑ์อายุจาก 40 ปี เป็น 43 ปี
โกลบอลไทม์สรายงานว่า จีนได้ปรับข้อกำหนดด้านอายุสำหรับผู้สมัครสอบเข้ารับราชการประจำปี 2026 อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางค่อยเป็นค่อยไปของประเทศในการขยายอายุเกษียณตามกฎหมาย
สำหรับการสอบเข้ารับราชการทั่วประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยจะรับข้าราชการใหม่จำนวน 38,100 อัตรา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนพยายามลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในตลาดแรงงาน หลังจากผู้สมัครงานที่มีอายุมากมักถูกปฏิเสธ เนื่องจากถูกมองว่าอายุมากเกินไปหรือไร้พลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชาวเน็ตเรียกปรากฎการณ์นี้ว่า “คำสาปวัย 35” คือแนวโน้มที่ผู้คนอายุ 35 ปีหางานได้ยากขึ้น
โอกาสในการทำงานที่ลดลงสำหรับผู้ที่มีอายุมากเกิดขึ้นในขณะที่การแข่งขันเพื่อเข้าทำงานในภาครัฐซึ่งเป็นที่ต้องการสูงทวีความรุนแรงมากขึ้น และเสียงเรียกร้องให้ผ่อนปรนข้อจำกัดเรื่องอายุสำหรับตำแหน่งงานในภาครัฐก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
แม้ว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นปรากฎการณ์ระดับโลก แต่ปัญหานี้รุนแรงอย่างมากในจีน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายลูกโทนของจีนที่ดำเนินมานานกว่า 3 ทศวรรษก่อนจะถูกยกเลิกไปและกลายเป็นปัญหาท้าทายด้านประชากรศาสตร์ของจีน
คาดว่าภายในปี 2035 ประชากรจีนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะคิดเป็นอย่างน้อย 40% ของประชากรทั้งหมด หรือมากกว่า 400 ล้านคน ซึ่งเท่ากับประชากรของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริการวมกัน
ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีนี้จีนได้ทำการปรับอายุเกษียณของผู้ชายจาก 60 ปีเป็น 63 ปี ส่วนผู้หญิงในกลุ่มทำงานออฟฟิศปรับจาก 55 ปี เป็น 58 ปี และกลุ่มที่ใช้แรงงานปรับจากอายุ 50 ปี เป็น 55 ปี