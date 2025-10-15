ทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมชมหนัง ‘เพื่อน(ไม่)สนิท’ รอบพิเศษ ก่อนเข้าฉายโรงหนังจีน 18 ต.ค.
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยนักวิจารณ์ภาพยนตร์ของจีน และสื่อมวลชน เข้าชมภาพยนตร์
“เพื่อน(ไม่)สนิท” รอบพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์ Emperor Cinema กรุงปักกิ่ง โดยบริษัท WISEUP MEDIA COMPANY LIMITED, BEIJING BRANCH เตรียมนำภาพยนตร์ “เพื่อน(ไม่)สนิท” เข้าฉาย ณ โรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้
เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนมีการพัฒนาอย่างมาก และตลาดภาพยนตร์จีนได้ผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพออกมาอย่างสม่ำเสมอ จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาพยนตร์ไทยได้รับอนุญาตให้เข้าฉายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน และเชื่อว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังหลังจากได้ชมภาพยนตร์ “เพื่อน(ไม่)สนิท” ซึ่งมีรสชาติครบรส และจะพาผู้ชมกลับไปนึกถึงมิตรภาพทั้งในปัจจุบันและในอดีต รวมทั้งให้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอีกด้วย