โสมขาว สั่งแบนไปภูเขาโบกอร์-ปอยเปต ผงะพบศพอีก หญิงเกาหลีใต้ ใกล้ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เตรียมออกประกาศเตือนพลเมืองห้ามเดินทางไปยังบางพื้นที่ของกัมพูชา จากความกังวลของการถูกตกเป็นเหยื่อของการหลอกจ้างงาน ที่อาจทำให้ชาวเกาหลีใต้ถูกกักขังและทรมาณได้
กระทรวงต่างประเทศออกประกาศเตือนการเดินทางระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในพื้นที่เขตภูเขาโบกอร์ จังหวัดกำปอด เมืองบาเวต และเมืองปอยเปต นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นไป ทางกระทรวงยังมีแผนที่จะยกระดับการเตือนการเดินทางให้ชาวเกาหลีใต้ออกจากจังหวัดสีหนุวิลล์ เพราะเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มอาชญากรรม
ผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศเตือนและเลือกที่จะเดินทางหรือไม่ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวอาจถูกลงโทษภายใต้พระราชบัญญัติหนังสือเดินทางและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ทางกระทรวงยังคงไม่ยกระดับคำแนะนำการเดินทางพิเศษในบางพื้นที่ของกัมพูชาที่ยังอยู่ในระดับ 2.5 แต่พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การเตือนการเดินทางระดับ 1 จะถูกยกระดับขึ้นเป็นระดับ 2 โดยการออกประกาศแบนการเดินทางดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการรายงานว่ามีชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวและถูกควบคุมตัวในกัมพูชามากขึ้นหลังตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงมาทำงานผิดกฎหมาย ทำให้มีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งถูกพบเป็นศพบริเวณภูเขาโบกอร์ จังหวัดกำปอด เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด ยอนฮัปรายงานว่าตำรวจพบศพผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ในเวียดนามใกล้กับพรมแดนติดกับกัมพูชา สถานีตำรวจฮเยวาในกรุงโซลระบุว่าผู้เสียชีวิตมีอายุประมาณ 30 ปี ถูกพบศพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ตำรวจท้องถิ่นกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตโดยส่งศพไปชันสูตรแล้ว ส่วนตำรวจเกาหลีใต้กำลังสอบสวนเรื่องดังกล่าวเช่นกันหลังได้รับแจ้งจากครอบครัวผู้เสียชีวิต ทางเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงทางอาชญากรรมออนไลน์หรือไม่