สีหศักดิ์ เยือนลาวสานสัมพันธ์75ปี ยันร่วมแก้ปัญหาทุกมิติจริงจังปราบ‘คอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์’

“สีหศักดิ์”เยือนลาว สานสัมพันธ์ 75ปี ก่อนนายกฯบินถึงพรุ่งนี้ ยันร่วมแก้ปัญหาทุกมิติ และจริงจัง ปราบคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ ชี้เรื่องสำคัญ กระทบนอกภูมิภาค พร้อมจับมือร่วมจีน เมียนมา เกาหลี สหรัฐฯ จ่อหยิบคุยเวทีอาเซียน ปลาย ต.ค. ต่อ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ของสองประเทศว่า ในวันพรุ่งนี้ (16ต.ค.)นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยนายกรัฐมนตรี เลือกเยือนลาวเป็นประเทศแรก เพราะเห็นว่าความสัมพันธ์ไทยกับลาวเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เป็นเพื่อนบ้าน มีวัฒนธรรม มีความสนิทกันอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการสะพานของประเทศทั้งสองเส้นทางคมนาคม ทางบกทางรถไฟ ที่มีเชื่อมต่อหลายเส้นทาง ทางรถไฟเชื่อมต่อไปจีน เวียดนาม
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของลาวเป็นช่องทางเชื่อมโยงส่งสินค้าทางบกไปจีนและเวียดนาม สินค้าที่ส่งผ่านทั้งทางบกไปเวียดนาม ประมาณ 80-90% และที่สำคัญในเดือนธันวาคมนี้ืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จมาเปิดสะพานแห่งที่ 2 ระหว่างไทย-ลาว ซึ่งมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ไปมาหาสู่กัน
นอกจากนี้ ไทยและลาวยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกความข้ามแดนโดยเฉพาะ PM 2.5 ที่มีความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีกรอบอาเซียนด้วย
นายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า ประเด็นที่มีความสำคัญ คือ สปป.ลาว มีบทบาทเรื่องพลังงาน เราอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อน ในลาว ซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างของบริษัทไทย และนำพลังงานส่งไปประเทศไทยและสิงคโปร์
สำหรับพื้นที่ชายแดนติดกัน คือ ความร่วมมือด้านความมั่นคง และความเป็นห่วงเรื่องของการ ผลิตยาเสพติด การที่มีการใช้เส้นทาง ค้าขายยาเสพติดผ่านชายแดนประเทศทั้งสอง ส่วนหนึ่งอาจสืบเนื่องจากสถานการณ์ไม่มั่นคงในประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ความร่วมมือกันมากขึ้น
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจเรื่องอาชญากรรมตามแนวชายแดนที่เห็นกันอยู่โดยเฉพาะ มีคนลาวที่ตกเป็นเหยื่อ ของขบวนการคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์ทั้งหลาย ตามชายแดนของไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศในภูมิภาคนี้ เพราะผู้ได้รับผลกระทบจากขบวนการเหล่านี้อยู่นอกภูมิภาค ไปไกลถึงสหรัฐฯ ล่าสุดที่เป็นข่าว คือ ชาวเกาหลี ดังนั้น เราต้องจริงจังในการปราบปรามขบวนการนี้ ซึ่งเราก็อยากจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง
ส่วนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์สแกมเมอร์ระหว่างไทยกับลาวนั้นนายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครบในทุกมิติ
เมื่อถามว่า การที่สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ออกมามีท่าทีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ จะประสานความร่วมมือกับสองประเทศนี้อย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราทำอยู่แล้วทุกท่านก็คงทราบว่า การปราบปรามขบวนการอาชญากรรมตามแนวชายแดน มาในหลายรูปแบบ และคนที่เป็นเหยื่อ ถูกหลอกให้เสียเงิน ถูกหลอกให้มาทำงาน กลายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไป เราต้องปราบปรามจริงจัง และเราทำกับหลายประเทศ รวมถึงมีกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ลาว เมียนมา มีการประชุมไปแล้ว ประมาณ 4 ครั้ง เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคที่มีชายแดนร่วมกัน
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนกัมพูชาก็มีความร่วมมือในเรื่องนี้เช่นกัน และอยากร่วมมืออย่างใกล้ชิด ซึ่งในการพูดคุยขณะนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ประเด็นเรื่องความร่วมมือในการปราบปรามขบวนการอาชญากรรม ตามบริเวณชายแดน เป็นเรื่องที่สำคัญ ท่านนายกฯ เคยเรียนให้ทุกท่านทราบแล้วว่า การที่จะแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นประเด็นที่สำคัญเรื่องหนึ่งนอกจากความตึงเครียด การลดความตึงเครียดบริเวณชายแดน การกวาดกู้ทุ่นระเบิด หรือการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีที่มีการรุกล้ำ รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ กระบวนการที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะร่วมมือกับกัมพูชาอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกัน นายสีหศักดิ์ ยังเปิดเผยได้ว่า หลังจากนี้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ สแกมเมอร์ จะ ถูกหยิบยกไปหารือในเวทีอื่น เช่น การประชุมอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้