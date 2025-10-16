ฮุน มาเนต เคือง ข่าวผู้นำเพื่อนบ้านถกปธน.โสมขาว ยันร่วมมือเกาหลีใต้เองได้ คนนอกไม่ต้องจุ้น
สมเด็จฯฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม แสดงความไม่พอใจต่อข่าวที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีไทย จะโทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีอี แจมยอง ของเกาหลีใต้ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าหนึ่งในประเด็นที่จะมีการหารือกันคือการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ และช่วยเหลือเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์ ความว่า
วันนี้ ข้าพเจ้าได้มีการหารือกับ ท่านคิม จีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอันดับ 2 ของเกาหลีใต้ พร้อมคณะผู้ติดตามของท่าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง กัมพูชาและเกาหลีใต้ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปี 1997 และได้รับการยกระดับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2024 ยังคงเติบโตแข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการร่วมมือเกือบทุกภาคส่วน
เรายังได้หารือเกี่ยวกับ ความพยายามร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหลอกลวงทางออนไลน์ โดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กัมพูชาและเกาหลีใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่อันดีงามมากมาย
ขณะเดียวกัน กัมพูชาและเกาหลีใต้จะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อป้องกัน ปราบปราม และต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการรักษาสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงทางสังคม
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สื่อมวลชนจากประเทศเพื่อนบ้านรายงานว่า ผู้นำของประเทศนั้นมีแผนที่จะหารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับคนเกาหลีใต้
ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งให้ท่านคิม จีนา ทราบว่า หากรายงานข่าวดังกล่าวเป็นความจริง ข้าพเจ้าอยากให้ท่านแจ้งต่อท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่า กัมพูชาไม่จำเป็นต้องให้ประเทศเพื่อนบ้านมาดำเนินการดังกล่าวแทน ผู้นำของประเทศดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเป็นหลัก
สำหรับการร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับเกาหลีใต้ในการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์นั้น ประเทศของเราทั้งคู่มีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอที่จะทำงานร่วมกันโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหา โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง