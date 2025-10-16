โสมขาว จ่อตั้ง ‘โต๊ะเกาหลี’ ประจำสีหนุวิลล์ รับมือเหตุล่อลวงพลเมือง ทำงานออนไลน์สแกม
สำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตำรวจเกาหลีใต้เตรียมก่อตั้งทีมงานที่เมืองสีหนุวิลล์ เพื่อรับมือกับคดีที่ชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะ ขณะที่เกาหลีใต้กำลังให้ความสำคัญกับวิกฤตอาชญากรรมออนไลน์ที่ล่อลวงชาวเกาหลีใต้ไปทำงานในกัมพูชา
นอกจากนั้น ตำรวจเกาหลีใต้กำลังพิจารณาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีในกัมพูชาจากเดิม 3 นายเป็น 8 นาย ทีมงานเฉพาะที่เรียกในชื่อ โต๊ะเกาหลี ที่จะตั้งขึ้นในสีหนุวิลล์จะประสานงานกับตำรวจกัมพูชาเพื่อให้มีความร่วมมือในการสอบสวนอย่างทันท่วงที โดยจะมีตำรวจเกาหลีใต้ประจำอยู่ 2 นายเพื่อรับมือกับคดีลักพาตัวชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีระบุว่า “เพื่อให้เราตอบสนองกับคดีในกัมพูชาได้ การจัดตั้งโต๊ะเกาหลีคือหนทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เรากำลังปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งโต๊ะเกาหลีอย่างเร็วที่สุด”
ด้านทีมตอบสนองร่วมของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เดินทางถึงกรุงพนมเปญแล้วในช่วงสายวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อปราบปรามการหลอกลวงชาวเกาหลีใต้ไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมและเร่งกระบวนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่กลับประเทศโดยเร็วที่สุด รวมถึงประสานงานกับทางการกัมพูชาเพื่อสอบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกพบเป็นศพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังพบร่องรอยของการถูกทรมาณเป็นเวลานานจากกลุ่มอาชญากรรมที่มีชาวจีนเป็นหัวหน้า
ทีมตอบสนองร่วมของเกาหลีใต้จะหารือกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาถึงการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 61 คนกลับประเทศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจับกุมจากการเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม โดยชาวเกาหลีใต้ 2 คนถูกส่งตัวกลับไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา
นางคิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้คนที่ 2 ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่กรุงพนมเปญว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวียดนามและกัมพูชาในการสืบสวนการเสียชีวิตของหญิงชาวเกาหลีใต้ที่ถูกพบเป็นศพในบริเวณชายแดนเวียดนาม-กัมพูชา ว่าเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงไปทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชาหรือไม่