นักท่องเที่ยวแตกตื่น! กอริลลาเพศผู้ พุ่งชนจนกระจกนิรภัยแตก กลางสวนสัตว์ซานดิเอโก นทท.เล่าระทึก นึกว่าแผ่นดินไหว สวนสัตว์ยืนยันพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ
NBC News รายงาน เกิดเหตุระทึกในสวนสัตว์ซานดิเอโก สหรัฐ กอริลลาเพศผู้ วัย 10 ปี พุ่งเข้าชนกระจกนิรภัยของกรงแสดงภายในโซน “Lost Forest” ของสวนสัตว์จนเกิดรอยแตกขนาดใหญ่ ทำให้ผู้เข้าชมต่างตกใจกลัว
จากคลิปวิดีโอเผยให้เห็น แดนนี่ กอริลลาตัวดังกล่าวพุ่งเข้าหากระจกอย่างกะทันหัน ส่งผลให้กระจกเสริมแรงแตกร้าวขนาดใหญ่ แล้วส่งเสียงร้องดังลั่น สร้างความตกใจให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้พวกเขากรีดร้องและวิ่งหนีทันที
นักท่องเที่ยวในเหตุการณ์เล่าว่า รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและคิดว่าเป็นแผ่นดินไหว แต่จากนั้นก็พบว่าสาเหตุมาจากกอริลลา
ด้านเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า กระจกที่แตกนั้นเป็นหนึ่งในสามชั้นของกระจกนิรภัยแบบเทมเปอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
พฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติของกอริลลาเพศผู้ โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น การพุ่งเข้าใส่ การลากสิ่งของ หรือการวิ่งไปมาด้วยพลังงานสูง ถือเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของกอริลลาในวัยนี้
ทางสวนสัตว์ยืนยันไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยทางเจ้าหน้าที่จะพาแดนนี่ และกอริลลาตัวอื่นย้ายไปยังสถานที่ดูแลอื่นชั่วคราวระหว่างการเปลี่ยนกระจกเสริมความแข็งแรง ซึ่งสวนสัตว์ยังไม่ได้ระบุว่าจะเปิดให้ชมกอริลลาได้อีกเมื่อใด
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังชี้ให้เห็นว่ากอริลลาไม่ชอบถูกมองตรงๆ และยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจทำให้แดนนี่รู้สึกหงุดหงิดหรือถูกคุกคาม
ขอแนะนำว่านักท่องเที่ยวไม่ควรเข้าใกล้กระจกมากเกินไป หรือแม้แต่เคาะกระจกเมื่อมาเยี่ยมชมสวนสัตว์ และควรให้พื้นที่และความเคารพแก่สัตว์เหล่านั้น
Eyewitness video captured the heart-stopping moment a gorilla rushed the glass at a viewing enclosure in San Diego Zoo, leaving it cracked and startling bystanders. pic.twitter.com/uUSl1E7Zu6
— ABC News (@ABC) October 14, 2025