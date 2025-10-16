ระส่ำอีก NASA Jet Propulsion Laboratory เลิกจ้างพนง.อีก 550 คน หลังปลดไป 2 รอบปีก่อน
เอบีซี 7 รายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ในเมืองพาซาดีนา ได้เลิกจ้างพนักงานประมาณ 550 คน หรือคิดเป็น 11% ของพนักงานทั้งหมด
การเลิกจ้างครั้งนี้ ครอบคลุมถึงฝ่ายเทคนิค ธุรกิจ และ ฝ่ายสนับสนุน นับเป็นการเลิกจ้างรอบที่ 3 ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
นายเดฟ กัลลาเกอร์ ผู้อำนวยการ กล่าวในแถลงการณ์ว่า การเลิกจ้างดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการปิดหน่วยงานของรัฐบาลปัจจุบัน
“การดำเนินการในสัปดาห์นี้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาอนาคตของ JPL ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่คล่องตัวขึ้น มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพทางเทคนิคหลักของเรา รักษาวินัยทางการเงิน และเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในระบบนิเวศอวกาศที่กำลังพัฒนา” เดฟ กล่าว
ขณะที่ จูดี้ ชู ส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่าเธอ ผิดหวังอย่างมากกับการเลิกจ้างดังกล่าว
“การเลิกจ้างเหล่านี้ ถือเป็นโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ชุมชนของเรายังคงฟื้นตัวจากไฟป่าอีตัน ที่ทำลายบ้านเรือนประชาชนหลายพันหลัง และทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของคนมากมาย เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว การเลิกจ้างครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังการเลิกจ้างพนักงานของ JPL กว่า 850 คนเมื่อปีที่ผ่านมา”
การเลิกจ้างรอบแรก เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เมื่อ JPL เลิกจ้างพนักงานมากกว่า 500 คน การเลิกจ้างรอบที่สองเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยมีพนักงาน 325 คนถูกเลิกจ้าง
ในเดือนมกราคม เมื่อไฟป่าอีตันลุกลามไปทั่วเมืองอัลตาดีนาและทำลายบ้านเรือนมากกว่า 6,000 หลัง ลอรี เลชิน อดีตผู้อำนวยการ JPL กล่าวว่ามีพนักงานมากกว่า 200 คนได้รับผลกระทบจากไฟป่า