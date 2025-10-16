บัวแก้วย้ำ ไทยร่วมมือนานาประเทศ แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา มาตลอด
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ว่าไทยยินดีต่อการประกาศมาตรการของสหรัฐฯ ในการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายนิกรเดชกล่าวว่ามาตรการของสหรัฐในการปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สอดคล้องกับความพยายามของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศและภาคส่วนต่างๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการกับผู้กระทำผิด โดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์และศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคและภายนอก และเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ร้ายแรงอื่นๆ รวมถึงการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการฟอกเงิน
นายนิกรเดชย้ำว่าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับสหรัฐฯ มาโดยตลอดและได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาระหว่างไทยกับประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาระดับอนุภูมิภาค ปัญหาภูมิภาค และปัญหาโลก ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลับระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสหรัฐฯ
เช่นเดียวกับ กรณีที่เกาหลีใต้กำลังเริ่มมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษลงพื้นที่ไปยังกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา นายนิกรเดชกล่าวว่าไทยเป็นผู้เปิดประเด็นปัญหานี้เพราะไทยมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การค้ามนุษย์ ถือว่าเป็นการเปิดให้นานาประเทศรู้ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นจริง และที่ผ่านมาประเทศไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดเผยด้วยว่าที่ผ่านมามีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประสานขอความร่วมมือจากฝ่ายไทย ทั้งการขอข้อมูลเชิงลึก ขอความช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นถือว่าการแก้ไขปัญหานี้มีความร่วมมือกับนานาประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่เฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้น ส่วนการที่เกาหลีใต้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในกัมพูชาก็เป็นการดำเนินการของฝ่ายเกาหลีใต้เอง แต่เชื่อว่าน่าจะมีการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยแล้วด้วยเพื่อดำเนินการดังกล่าว
นายนิกรเดช ย้ำว่า ไทยและเกาหลีใต้ก็จะมีโอกาสร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้ด้วย ที่ผ่านมาไทยได้ดำเนินการมานานภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่จะดำเนินการกับกัมพูชา ทั้งจีบีซี อาร์บีซี ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหากิจกรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำอีกว่าการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการลงพื้นที่ในประเทศกัมพูชานั้น ไทยได้ดำเนินการมานานแล้วแต่ในอนาคตอาจจะมีการหารือร่วมกับเกาหลีใต้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมอีก ยืนยันว่าไทยพร้อมแก้ไขปัญหาและร่วมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะที่ไทยสามารถผลักดันวาระนี้เข้าเป็นหนึ่งในประเด็นการหารือในเวทีของอาเซียนได้ ตอนนี้ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทและแสดงความคิดเห็น ซึ่งทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกประเทศอยู่แล้ว