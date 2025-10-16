‘นิกรเดช’ ยัน ไทยไม่เปิดด่านตามคำขอ ‘ฮุนเซน’ ประชุม JBC ไม่เกี่ยวเสียสิทธิยกเลิก MOU43
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าประเทศไทยจะไม่เปิดด่านผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ตามข้อเสนอที่สมเด็จฮุน เซ็น ประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ได้ยื่นคำขาดให้ฝ่ายไทยเปิดด่านผ่านแดนภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
นายนิกรเดชยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่ในสารบบและการพิจารณาของฝ่ายไทยในขณะนี้ โดยขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงพิจารณาตามแนวทาง 4 ข้อเสนอหลัก คือ ขอให้ฝ่ายกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน ประสานความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน ปราบปรามขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ และดำเนินการจัดการพื้นที่ชายแดนร่วมกัน และย้ำว่าเป็นการเรียกร้อง เนื่องจากต้องการเห็นความจริงใจและสุจริตในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าท่าทีที่ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้ดำเนินการเปิดด่านเป็นการแสดงความร้อนรนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจะมีมุมมอง ความเห็นหรือตีความแตกต่างกันออกไป แต่ย้ำว่าทางออกของความขัดแย้งระหว่างกันยังคงมีขั้นตอนที่ชัดเจน และไทยยังคงพร้อมที่จะร่วมมือและหารือกับกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์ในกรอบทวิภาคี เพื่อร่วมเดินหน้าไปด้วยกันอย่างสันติ ซึ่งยังคงเป็นจุดยืนของไทยตั้งแต่วันแรกที่เกิดความขัดแย้งขึ้นจนถึงวันนี้ ไทยเลือกเส้นทางของสันติวิธีและความร่วมมือบนพื้นฐานของความจริงใจและสุจริตใจ หากกัมพูชาจริงใจและสุจริตใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่เส้นทางของความขัดแย้งและการเผชิญหน้า ก็ขอให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการตามข้อเรียกร้องของฝ่ายไทยทั้ง 4 ข้อเสียก่อน
ส่วนในกรณีที่มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก MOU 43 ภายใน 3 เดือนและหากไทยเข้าร่วมประชุมการคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission) หรือ JBC ระหว่างไทยและกัมพูชาในวันที่ 21 ตุลาคมจะทำให้ไทยเสียสิทธิการยกเลิก MOU ฉบับดังกล่าว นายนิกรเดชกล่าวว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเริ่มอธิบายและให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดแบบไม่ได้ชี้ไปในทางใดทางหนึ่ง ทุกสัปดาห์จะมีกำหนดการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้ข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าใจก่อนการจะมีการทำประชามติในปลายปีนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องให้ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลมากที่สุดก่อนจะไปพิจารณาลงคะแนน ส่วนประชาชนจะเลือกหรือตัดสินใจอย่างไรไม่ได้เกี่ยวกับทางกระทรวง
ส่วนการประชุม JBC นั้นเป็นกลไลที่ไทยพยายามให้มีกลไกทวิภาคีดำเนินอยู่ต่อไป ไม่อย่างนั้นปัญหา ความขัดแย้งของไทยและกัมพูชาจะไม่มีกลไกอะไรที่เอามารองรับและแก้ไขปัญหา จึงเป็นเหตุให้มีกลไกของ JBC ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้มีหนังสือเชิญไปที่กัมพูชาแต่ก็ยังมีการตอบรับมาแต่อย่างใด แต่ย้ำว่าการประชุม JBC ไม่เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเสียสิทธิในการยกเลิก MOU43