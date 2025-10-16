ปธ.SK Group ดิ้นได้อีกเฮือก หลังศาลสูงสุดตีกลับ คดีฟ้องหย่าแพงสุดในปวศ.เกาหลี ให้ศาลชั้นต้นทบทวน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ศาลสูงสุดของเกาหลีใต้ได้มีคำตัดสินให้ส่งคดีหย่าร้างของนายเช แทวอน ประธานกลุ่มบริษัท SK Group กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของเกาหลีใต้ กับนางโน โซยยอง อดีตภรรยาผู้เป็นบุตรสาวของนายโน แตวู อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคดีหย่าร้างที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศโดยมีมูลค่า 1.38 ล้านล้านวอน หรือกว่า 31,669 ล้านบาท กลับไปยังศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาทบทวนคำตัดสินใหม่
โดยในปีที่แล้ว ศาลสูงโซลซึ่งเป็นชั้นอุทธรณ์ ได้มีคำสั่งให้นายเชจ่ายเงินชดเชยให้กับนางโน อดีตภรรยา จำนวน 1.38 ล้านล้านวอน พร้อมเงินค่าเลี้ยงดูอีกจำนวน 2,000 ล้านล้านวอน หรือกว่า 45 ล้านบาท ส่วนหนึ่งของข้อตกลงหย่าร้าง
แต่การตัดสินในวันนี้ ศาลสูงสุดคงคำตัดสินให้ประธาน SK Group จ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับอดีตภรรยาจำนวน 2,000 ล้านวอนดังกล่าวไว้ แต่ส่งเรื่องการสั่งจ่ายเงินชดเชยจำนวน 1.38 ล้านล้านวอนแก่นางโน ให้ศาลชั้นต้นกลับไปพิจารณาใหม่
หลังคำตัดสินดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของ SK Inc ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ ร่วงลง 5.4%
ขณะที่จากข้อมูลของคณะกรรมการค้าที่เป็นธรรมแห่งเกาหลี ระบุว่า ณ เดือนพฤษภาคมปีนี้ SK Group ถือครองทรัพย์สินรวมราว 363 ล้านล้านวอน
ทั้งนี้ในปี 2024 ศาลสูงโซลมีคำตัดสินว่าหุ้นของนายเชที่ถือครองอยู่ในบริษัท SK Inc ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของสินสมรส คำตัดสินนี้ของศาลทำให้เกิดคำถามว่านายเชจะหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งศาลได้อย่างไร ด้วยเหตุที่เชื่อว่าเขาไม่น่าสามารถเข้าถึงเงินสดจำนวนมากได้ง่ายๆ เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาถูกนำไปลงทุนในหุ้นของบริษัทในเครือ ซึ่งการขายหุ้นส่วนหนึ่งใน SK Inc ก็จะทำให้อำนวจควบคุมในบริษัทโฮลดิ้งและบริษัท SK Hynix ของเขาลดลง
ขณะเดียวกันศาลสูงโซลยังได้ยอมรับข้อโต้แย้งของนางโนว่าพ่อแม่ของเธอได้มอบเงินจำนวนมากให้กับตระกูลเช จนทำให้พวกเขามีเงินทุนสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจของพวกเขา
แต่ในการพิจารณาคดีในวันนี้ศาลสูงสุดชี้ว่าศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวกับเงินที่พ่อแม่ของนางโนจัดหาให้ โดยระบุว่าเงิน 30,000 ล้านวอนดังกล่าวน่าจะมาจากสินบนที่อดีตประธานาธิบดีโนได้รับขณะดำรงตำแหน่ง ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงชี้ว่านางโนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากเงินที่บิดาของเธอมอบให้กับตระกูลเชเมื่อราวปี 2534