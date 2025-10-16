กต.ไม่กังวล ปมเขมรบิดเบือนข้อมูลไทยใช้ F-16 ย้ำพร้อมชี้แจงความจริง
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชา บิดเบือนข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อมวลชนของไทย เช่น เรื่องการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ปฏิบัติภารกิจในห้วงที่มีการปะทะระหว่างไทย – กัมพูชา ว่าไทยไม่ได้กังวลเพราะพร้อมอธิบายและชี้แจงตามหลักฐานที่มี
นายนิกรเดชย้ำถ้อยแถลงของกองทัพบกว่าปฏิบัติการการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ในกัมพูชานั้นมีขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตยและพลเรือนผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งมุ่งโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้น ย้ำว่าไทยไม่ใช่ฝ่ายที่เริ่มก่อน เมื่อถูกรุกรานจึงมีความจำเป็นต้องตอบโต้ซึ่งผ่านการคิดคำนวณอย่างถี่ถ้วนด้วยเทคโนโลยีที่มีเพื่อมุ่งปฏิบัติการต่อเป้าหมายทางการทหารเท่านั้น
ส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาบิดเบือนข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนจากฝ่ายไทยแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่นั้น นายนิกรเดชระบุว่าไทยไม่ได้กังวลในด้านข้อเท็จจริง เพราะไทยพร้อมอธิบายและชี้แจงตามหลักฐานที่มี แต่ยอมรับว่ากังวลถึงเจตนารมณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาแสดงออกผ่านการบิดเบือนข้อมูลเหล่านี้ ว่าเกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจอะไร พร้อมย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงต้องการให้ฝ่ายกัมพูชากลับมาเจรจาร่วมกันบนพื้นฐานของความจริงใจและสุจริตใจเพื่อร่วมแสวงหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน