สถานทูตอังกฤษออกแถลง ผู้ดีจับมือสหรัฐ ร่วมคว่ำบาตรสแกมเมอร์ ช่วยอาเซียนปลอดภัย
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับการที่สหราชอาณาจักรร่วมกับสหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวงระดับโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่าหลายพันล้านปอนด์ที่ทรมาณเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์
แถลงการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยระบุว่า ศูนย์หลอกลวงที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำการหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกในระดับอุตสาหกรรม เฉพาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดความเสียหายจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในปี 2023 ประเมินเป็นมูลค่าสูงถึง 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีความเสียหายทั่วโลกจำนวนมากกว่านี้ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูมิภาคนี้
ผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการเหล่านี้ทำการค้ามนุษย์กับชาวต่างชาติจำนวนหลายหมื่นคนจากกว่า 50 ประเทศ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกติดกับและตกอยู่ภายใต้สภาพอันไร้มนุษยธรรมในบริเวณที่สร้างขึ้นเฉพาะหรือคาสิโนที่ไม่ได้ใช้งาน พวกเขาถูกบังคับให้ทําการฉ้อโกงทางออนไลน์และถูกข่มขู่ว่าจะทุบตี ใช้ไฟฟ้าช็อตหรือถูกขายให้กับแหล่งอื่น แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอธิบายว่า นี่เป็นวิกฤตสิทธิมนุษยชนที่น่าตกใจยิ่ง
ด้วยเหตุนี้สหราชอาณาจักรได้ประสานงานกับสหรัฐฯ และได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากเครือข่ายนี้ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และนำเงินสกปรกเหล่านี้ออกไปจากสหราชอาณาจักร ปฏิบัติการนี้จะเปิดโปงและขัดขวางการดำเนินการต่าง ๆ ของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยปกป้องพลเมือง สหราชอาณาจักรและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลกระทบที่สร้างความเสียหายจากการฉ้อโกง
นี่เป็นตัวอย่างล่าสุดของการทำงานที่แข็งแกร่งของสหราชอาณาจักรในการจัดการกับการปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าวในภูมิภาคนี้ รวมถึงการคว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลในช่วงปลายปี 2023 เนื่องจากมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์เพื่อทํางานในสถานที่หลอกลวง
สตีเฟน ดาวตี้ รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างประเทศสหราชอาณาจักรกล่าวว่า ศูนย์หลอกลวงฉ้อโกงเงินของชาวสหราชอาณาจักรที่หามาได้อย่างยากลําบาก ในขณะที่จับเหยื่อซึ่งมีความเปราะบางเอาไว้ในสํานักงานใหญ่ของเว็บหลอกลวง ดังนั้นเราจึงดําเนินการอย่างเด็ดขาด
“ศูนย์หลอกลวงไม่เคารพต่อพรมแดน และนี่เป็นภัยคุกคามข้ามชาติที่ต้องมีการดําเนินการร่วมกันเพื่อยับยั้งกระแสการเงินที่ผิดกฏหมายที่คุกคามต่อสิทธิมนุษยชนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติในระดับเท่าเทียมกัน เราได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องพลเมืองสหราชอาณาจักรและบูรณภาพของระบบการเงินของเรา ทั้งนี้เราตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเงินที่ผิดกฏหมายต่อภูมิภาคนี้ และมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความพยายามท้องถิ่นในการปราบปรามศูนย์หลอกลวงและเครือข่ายที่ดําเนินการอยู่ในขณะนี้” ดาวตี้กล่าว