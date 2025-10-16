รมช.เกาหลีใต้ ถก ‘ฮุน มาเนต’ เร่งปราบแก๊งหลอกทำงาน-ส่งตัวกลับประเทศ
สำนักข่าวโคเรียเฮรัลด์รายงานว่า ทีมตอบสนองร่วมของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่นำโดยนางคิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้คนที่ 2 ได้พบกับสมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ และการส่งตัวพลเมืองเกาหลีใต้ 60 คนกลับประเทศหลังถูกจับกุมจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์
กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ทีมงานตอบสนองร่วมของรัฐบาลเกาหลีใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชา เกี่ยวกับการลักพาตัวผู้คนไปทำงานกับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยทีมงานทั้งสองแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหานี้
ทีมงานตอบสนองร่วมของเกาหลีใต้ยังยกระดับความร่วมมือกับทางการกัมพูชาในการช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้คนอื่นๆ ที่ยังสูญหายในกัมพูชา หลังหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าตัวเลขของชาวเกาหลีใต้ที่ยังถูกคุมขังอยู่ในฐานปฏิบัติการอาชญากรรมในกัมพูชาอาจมีมากกว่า 1,000 คน แต่ยังไม่ยืนยันถึงความเกี่ยวข้องของชาวเกาหลีใต้ที่สูญหายกับการก่ออาชญากรรม