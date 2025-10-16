เกาหลีใต้ มุ่งป้องกันพลเมืองเป็นเหยื่อออนไลน์สแกมในอาเซียน เล็งตั้งเครือข่ายปราบปราม
สำนักข่าวโคเรียไทมส์รายงานว่า นายโช ฮย็อน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ได้หารือผ่านทางวิดีโอกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศกัมพูชา เวียดนาม ไทย ลาว และเมียนมา ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามเชิงรุกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อของออนไลน์สแกม
นายโชยังรับฟังความคืบหน้าจากคิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้คนที่ 2 หลังได้พบหารือกับสมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและคณะกรรมการปราบปรามออนไลน์สแกมของกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน โดยรัฐมนตรีโชขอให้การเดินทางเยือนกัมพูชาของทางคณะทีมงานตอบสนองร่วมในครั้งนี้เป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาในการปราบปรามอาชญากรรมรุนแรง
นอกจากนั้น รัฐมนตรีโชกล่าวว่ายังมีความเสี่ยงที่ปัญหาออนไลน์สแกมของกัมพูชาจะลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและไทย จึงสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีในภูมิภาคติดตามและเฝ้าระวังประเด็นดังกล่าว โดยสั่งการให้ทีมตอบสนองร่วมของเกาหลีกระชับความร่วมมือกับสถานทูตของประเทศอื่นๆ เพื่อจัดตั้งกรอบการทำงานร่วมในภูมิภาค ทั้งยังมีแผนที่จะจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาเพื่อปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่อไป