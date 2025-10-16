‘อียู’ ลั่น ไร้แผนส่งผู้สังเกตการณ์ ส่องเลือกตั้งเมียนมา ปรามาสผลที่ได้ ไม่น่าเชื่อถือ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางคาจซา ออลลองเกรน ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป(อียู) กล่าวกับผู้สื่อข่าวในระหว่างเยือนประเทศมาเลเซียว่า ทางกลุ่มอียูไม่มีแผนที่จะส่งผู้สังเกตการณ์ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเมียนมา เนื่องจากไม่น่าจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้
นางออลลองเกรนกล่าวว่า เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในเมียนมายังไม่ได้รับการตอบสนองและการมีผู้สังเกตการณ์จะไม่ได้ก่อผลลัพธ์ที่แตกต่างแต่อย่างใด
“ฉันขอเรียกการเลือกตั้งนั้นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากระบอบปกครองและเมื่อเป็นเช่นนั้น ผลลัพธ์ก็ย่อมมีเพียงทางเดียวเท่านั้น” นางออลลองเกรนกล่าว
การเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาที่รัฐบาลทหารกำหนดจะจัดขึ้นเฟสแรกในปลายเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ มีขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากชาติตะวันตกว่าเป็นการเลือกตั้งจอมปลอม ที่เพียงมุ่งสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครองทหารเท่านั้นผ่านตัวแทนทางการเมือง
ขณะที่เมื่อวันพุธ(15 ต.ค.) พลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหาร กล่าวยอมรับว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการเลือกตั้งขึ้นทั่วทั้งประเทศได้ ซึ่งถือเป็นการยอมรับต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จะไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายอย่างเต็มรูปแบบ
โดยรัฐบาลทหารสามารถดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เพียง 145 เขตเท่านั้น จากที่มีทั้งหมด 330 เขตทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของการควบคุมพื้นที่ของคณะผู้ปกครองทหาร ท่ามกลางการสู้รบกับกองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลทหารที่ยังคงดำเนินอยู่