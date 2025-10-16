กัมพูชารวบผู้ต้องสงสัย คดีฉ้อโกงออนไลน์ กว่า 3.4 พันราย ในช่วง 4 เดือน

กัมพูชา รวบผู้ต้องสงสัย ‘ฉ้อโกงออนไลน์’ กว่า 3.4 พันรายในช่วงเกือบ 4 เดือน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม China Xinhua News รายงานว่า เมื่อวันพุธ (15 ต.ค.) คณะกรรมการปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์ของกัมพูชารายงานว่าปัจจุบันจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมระหว่างปฏิบัติการปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงทางออนไลน์ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็น 3,455 รายแล้ว
รายงานระบุว่ากลุ่มหน่วยงานทางการกัมพูชาได้บุกจู่โจมศูนย์ฉ้อโกงทางออนไลน์ทั้งหมด 92 แห่งใน 18 เมืองและจังหวัดจาก 25 เมืองและจังหวัดของประเทศตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมมาจาก 20 สัญชาติ
ขณะเดียวกันมีการส่งตัวผู้นำศูนย์ฉ้อโกงทางออนไลน์หลายสิบรายขึ้นศาลเพื่อการพิจารณาคดีความตามกฎหมาย และผู้ต้องสงสัยอีกจำนวนมากถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอน
อนึ่ง กัมพูชาได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายรักษาและปกป้องความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะ และความปลอดภัยในสังคม
ขอบคุณ China Xinhua News