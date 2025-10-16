ฮุนมาเนต เสียใจสุดซึ้ง ชาวเกาหลีดับในเขมร จ่อส่งกลับ 59 ราย เอี่ยวแก๊งคอล หลังหารือ รมช.กต.
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ยอนฮับ รายงานว่า นายกฯ ฮุนมาเนต แห่งกัมพูชา ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสียชีวิตของพลเมืองเกาหลีใต้รายหนึ่ง ที่ถูกทรมานในคดีฉ้อโกงทางออนไลน์ พร้อมให้คำมั่นว่า จะยกระดับความพยายามในการปกป้องชาวเกาหลีใต้
ฮุนมาเนต ได้กล่าวระหว่างการประชุมกับคณะทำงานรับมือของรัฐบาลเกาหลีใต้ นำโดย คิม จีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งเดินทางไปเยือนกรุงพนมเปญเพื่อหารือกรณีดังกล่าว
กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า นายกฯ ฮุนมาเนต ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อการเสียชีวิตของพลเมืองเกาหลีใต้ พร้อมให้คำมั่นว่าจะพยายายามอย่างเต็มที่ ในการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ยังหลบหนี และ เพื่อความปลอดภัยของชาวเกาหลีใต้
ฮุนมาเนต ยังให้คำมั่นว่า จะดำเนินการอย่างแข็งขันในระดับรัฐบาลเพื่อปราบการหลอกลวงออนไลน์ และ แสดงความหวังว่าจะร่วมมือกับเกาหลีปราบอาชญากรรม
ทั้งนี้ ฮุนมาเนต เป็นผู้นำคณะกรรมาธิการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ (CCOS) ของกัมพูชา ซึ่งเป็นคณะทำงานระดับสูงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์
ด้าน คิมจีนา แสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อการหลอกลวงไปทำงานออนไลน์ ที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลี พร้อมเรียกร้องให้ความร่วมมือและความพยายามอย่างแข็งขัน ในการหามาตรการยุติอาชญากรรมนี้
คิมจีนา เรียกร้องให้ทางการกัมพูชาให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อให้สามารถส่งตัวชาวเกาหลีใต้ราว 60 คน ที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลโกงการจ้างงานกลับประเทศได้อย่างรวดเร็ว
และยังขอความร่วมมือในเรื่องขั้นตอนที่จำเป็น สำหรับการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการชันสูตรพลิกศพและการจัดทำบันทึกการสอบสวน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
ทั้งยังได้อธิบายถึง การเพิ่มมาตรการการเดินทางเข้ากัมพูชาของเกาหลีใต้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพิจารณาถึงวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน และโซลจะพิจารณาผ่อนคลายคำเตือนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่ง ฮุนมาเนต เรียกร้องให้มีการลดระดับคำเตือนการเดินทางโดยเร็ว โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับ “ผลกระทบด้านลบ” ต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวของกัมพูชา
วันเดียวกันนี้ ทีมรับมือร่วมของเกาหลีได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ใน Takeo ทางตอนใต้ของกรุงพนมเปญ เพื่อตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวกับทางการกัมพูชา และได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปฏิบัติการปราบปราม
ล่าสุด ยอนฮับ รายงานว่า รัฐบาลกัมพูชา เตรียมเนรเทศชาวเกาหลีใต้จำนวน 59 คน ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา