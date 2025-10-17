ต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 6.1 ฟิลิปปินส์ อาคารสูง บ้านเรือนประชาชน สั่นไหว

แผ่นดินไหวขนาด 6.1 ฟิลิปปินส์ เหตุแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ยันไทยไม่กระทบ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 06.03 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 6.1 ที่ระดับความลึก 69 กิโลเมตร จัดเป็น แผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ (Strong) จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเมือง Union บนเกาะเซียร์เกา ประเทศฟิลิปปินส์

สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ (Philippines sea plate) มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasia plate)

ส่งผลให้อาคารสูงหลายแห่งและบ้านเรือนประชาชนสั่นไหว เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ทั้งนี้ แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย