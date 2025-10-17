พุ่งไม่หยุด ทองโลกทำลายสถิติอีก ทะยานแตะ 4,378 ดอลลาร์ ฟากน้ำมันดิบลด
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 17 ตุลาคม รอยเตอร์ รายงานว่า หุ้นเอเชียได้ปรับตัวลดลงตามวอลล์สตรีท ขณะที่ ทองคำได้แตะระดับสูงสุดใหม่ โดยมีสัญญาณความตึงเครียดด้านสินเชื่อของธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ ที่ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวล
ทั้งนี้ ราคาทองคำ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,378 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าจะมีแรงขยายทำกำไรและทรงตัวอยู่บ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.6% ต่อสัปดาห์ ถือเป็นระดับที่สูงสุดนับแต่ต้นปี 2020
ขณะที่ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น ก็ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จีนกล่าวหาสหรัฐว่ากำลังปลุกปั่นความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการควบคุมแร่ธาตุหายาก โดยปฏิเสธข้อเรียกร้องของทำเนียบขาวที่จะยกเลิกการควบคุมดังกล่าว
ด้าน เงินเยน และเงินฟรังก์สวิส แข็งค่าขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 0.7% และ 0.9% ตามลำดับในสัปดาห์นี้
สำหรับ ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่อเนื่อง หลังจากร่วงลง 1% เมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียตกลงที่จะพบกันในฮังการีในเร็วๆ นี้ เพื่อหารือเรื่องการยุติสงครามในยูเครน
ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯลดลง 0.7% อยู่ที่ 57.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ก็ลดลง 0.7% อยู่ที่ 60.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเช่นกัน