จับตา! ‘ทรัมป์’ จ่อพบ ‘ปูติน’ ที่ฮังการี ถกสงครามยูเครน เซเลนสกีเยือนดีซีหวังอาวุธเพิ่ม
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมงเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะมีการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้าแต่ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่ชัด
ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าการหารือกับผู้นำรัสเซียเป็นไปด้วยดี และคิดว่าจะได้เห็นการบรรลุข้อตกลงในเร็วๆ นี้ ด้านทำเนียบเครมลินของรัสเซียออกมายืนยันเช่นกันว่าทรัมป์และปูตินจะมีการหารือกันเร็วๆ นี้
ในช่วงที่ผ่านมา ทรัมป์ไม่พอใจปูตินมากขึ้นที่ไม่แสดงความจริงจังกับการยุติสงครามกับยูเครน หลังการประชุมสุดยอดระหว่างปูตินและทรัมป์ที่รัฐอะแลสกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่เกิดการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนตามที่ทรัมป์อยากเห็น เช่นเดียวกับการประชุมสุดยอด 3 ฝ่ายระหว่างทรัมป์ ปูติน และโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครนก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกัน แถมยังไม่มีแผนที่การประชุมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้อีกด้วย
ความไม่พอใจดังกล่าวทำให้ทรัมป์กำลังพิจารณาที่จะส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนรอบใหม่ โดยปูตินกล่าวกับทรัมป์ระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ว่าหากสหรัฐจะส่งขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอว์กแก่ยูเครนจะเป็นการทำลายความคืบหน้าเรื่องสันติภาพและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-สหรัฐ
การพูดคุยระหว่างทรัมป์และปูตินมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนจะเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐในวันที่ 17 ตุลาคม เพื่อผลักดันให้สหรัฐยอมส่งความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่ม ซึ่งหนึ่งในอาวุธที่เซเลนสกีต้องการจากสหรัฐคือขีปนาวุธโทมาฮอว์ก เซเลนสกีกล่าวว่า เห็นได้ชัดว่ารัสเซียรีบกลับมาคุยกับสหรัฐทันทีที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับขีปนาวุธโทมาฮอว์ก
นายแดน ฟรายด์ อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นว่า ปูตินต้องการทำลายโมเมนตัมของสหรัฐในการกดดันรัสเซีย และโอกาสที่จะผลักดันให้เกิดการหยุดยิงโดยบีบให้รัสเซียยอมจริงจังกับเรื่องสันติภาพได้ลดน้อยลงไปแล้ว
ทั้งนี้ คาดว่าทีมจากสหรัฐที่นำโดยนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหกรัฐ จะพูดคุยกับทีมของรัสเซียที่นำโดยนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในช่วงสัปดาห์หน้า เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และปูติน โดยทรัมป์บอกว่าเขาจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการพูดคุยกับปูตินให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนได้รับทราบระหว่างการเยือนทำเนียบขาวในวันที่ 17 ตุลาคม