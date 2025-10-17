อิสราเอล-ฮามาส ซัดกันนัว ละเมิดข้อตกลงสงบศึก อ้างส่งคืนร่างตัวประกันช้า เหตุฝังลึกใต้อุโมงค์
อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยังต่างกล่าวโทษกันว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา โดยขณะที่อิสราเอลประกาศว่าเตรียมจะเปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ในฉนวนกาซาติดกับชายแดนอียิปต์ เพื่อให้ชาวปาเลสไตน์สามารถเดินทางเข้าออกฉนวนกาซาได้ ทว่าอิสราเอลยังไม่ยอมกำหนดวันที่ชัดเจน โดยกล่าวโทษว่าฮามาสยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
นายชอช เบดโรเซียน โฆษกรัฐบาลอิสราเอลกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า อิสราเอลยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวและรักษาพันธกรณี พร้อมกับเรียกร้องให้ฮามาสส่งคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตแล้วอีก 19 ราย ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ โดยนับจากบรรลุข้อตกลงหยุดยิง กลุ่มฮามาสได้ส่งร่างตัวประกันที่เสียชีวิตคืนมาแล้วกว่า 10 ราย แต่อิสราเอลระบุว่าหนึ่งในนั้นไม่ใช่ตัวประกัน
ขณะที่กลุ่มฮามาสกล่าวเช่นกันว่ากลุ่มตนยังคงยึดมั่นในข้อตกลงกาซาและจะส่งมอบตัวประกันที่เหลือคืนทั้งหมดให้ แต่อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากศพตัวประกันบางส่วนถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ที่อิสราเอลทำลายและอีกบางศพถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่กองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตี โดยที่ปีกติดอาวุธของฮามาสชี้ว่า การส่งคืนร่างตัวประกันในกาซาเพิ่มเติมจำเป็นต้องนำเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ขุดค้นเข้าไปใช้ในการขุดค้นหาศพตัวประกันที่เหลือดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสยังกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง โดยกองทัพอิสราเอลได้สังหารผู้คนในกาซาไปอย่างน้อย 24 รายจากการยิงโจมตีตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มฮามาสได้รวบรวมการกระทำที่เป็นการการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวของอิสราเอลว่ามีสิ่งใดบ้างส่งให้กับประเทศผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว
กองทัพอิสราเอลไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฮามาสในทันที ก่อนหน้านี้อิสราเอลอ้างว่าชาวปาเลสไตน์บางส่วนเพิกเฉยต่อคำเตือนไม่ให้เข้าใกล้จุดหยุดยิงของอิสราเอลและกองทัพได้เปิดฉากยิงเพื่อกำจัดภัยคุกคาม
ทั้งนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับการส่งคืนร่างตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสกักขังไว้อาจทำให้การสงบศึกและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในแผนสันติภาพดังกล่าวต้องล้มเหลว รวมถึงการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสและการบริหารกาซาในอนาคต
ขณะที่อิสราเอลระบุว่าสำหรับแผนการระยะต่อไปตามแผนสันติภาพ 20 ข้อเพื่อยุติสงครามที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐเป็นผู้เสนอไว้ ได้เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสวางอาวุธและสละอำนาจบริหารปกครองในฉนวนกาซา ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่กลุ่มฮามาสปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นมาโดยตลอด
