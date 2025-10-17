ผู้เชี่ยวชาญเกาหลีชี้ ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชา ส่อทำนทท.เลี่ยงมาอาเซียน กระทบไทยด้วย

ผู้เชี่ยวชาญเกาหลีชี้ ปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชา ส่อทำนทท.เลี่ยงมาอาเซียน กระทบทัวร์-สายการบิน กระทบไทยด้วย
สำนักข่าวโคเรียไทมส์ของเกาหลีใต้รายงานว่า บรรดาสายการบินของเกาหลีใต้กำลังแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่อาจเดินทางมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง จากกรณีที่มีชาวเกาหลีถูกล่อลวงไปทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 1.95 ล้านคนในเดือนสิงหาคม เป็นปลายทางของชาวเกาหลีใต้สูงสุดเป็นอันดับ 2 เป็นรองแค่ญี่ปุ่น
บรรดาสายการบินราคาประหยัดสัญชาติเกาหลีใต้อาจได้รับผลกระทบหากนักเดินทางมีความเชื่อมั่นลดลงเกี่ยวกับการเดินทางมายังกัมพูชา แต่นอกจากนั้น นักเดินทางเกาหลีใต้อาจเลี่ยงการเดินทางมายังเวียดนามและไทยด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นปลายทางยอดนิยมของชาวเกาหลี สายการบินราคาประหยัดของเกาหลีมีฐานรายได้ค่อนข้างจำกัดเพราะไม่สามารถบินไกลได้เหมือนสายการบินชั้นนำ ทำให้ต้องพึ่งพารายได้จากเที่ยวบินระหว่างเกาหลีและประเทศอาเซียน
นอกจากบรรดาสายการบินแล้ว บริษัททัวร์ในเกาหลีอาจได้รับผลกระทบเช่นกันหากนักเดินทางระมัดระวังการมาท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากข่าวการล่อลวงพลเมืองไปทำงานกับอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชา บริษัทฮานาทัวร์ระบุข้อมูลว่า ทัวร์มาท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นสัดส่วนถึง 45% ของแพคเก็จทัวร์ทั้งหมดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว
ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีให้ความเห็นว่าข่าวเสียหายเกี่ยวกับกัมพูชาจะทำให้ความต้องการเดินทางมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงอย่างแน่นอน “บริษัทท่องเที่ยวส่วนใหญ่กำลังจับตาประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด เพราะกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้กับเวียดนามและไทย ซึ่ง 2 ประเทศนี้เป็นรายได้หลักของผู้จัดทำทัวร์ท่องเที่ยว หากปัญหาในกัมพูชาอยู่ในความสนใจต่อไปเป็นเวลานานก็จะกระทบกับรายได้ของบริษัททัวร์”