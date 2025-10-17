BYD เรียกคืนรถยนต์ ครั้งใหญ่ที่สุด 115,000 คัน หลังพบปัญหาการออกแบบ-แบตเตอรี่
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม รอยเตอร์ รายงานว่า BYD ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน เตรียมเรียกคืนรถยนต์ตระกูล Tang และ Yuan Pro กว่า 115,000 คัน ที่ผลิตระหว่างปี 2558-2565 ครั้งใหญ่ที่สุดนับแต่มีการเรียกคืนมา
การเรียกคืนครั้งนี้ เนื่องจากพบข้อบกพร่องในการออกแบบและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ จากการเปิดเผยของ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีน
BYD ได้ยื่นแผนต่อสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดของรัฐ เพื่อเรียกคืนรถยนต์รุ่น Tang จำนวน 44,535 คันที่ผลิตระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึงกรกฎาคม 2560 เนื่องจากข้อบกพร่องในการออกแบบส่วนประกอบบางประการอาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติ
นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า Yuan Pro จำนวน 71,248 คันที่ผลิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เนื่องจากปัญหาการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อการติดตั้งแบตเตอรี่ ในเดือนมกราคม บริษัทได้เรียกคืนรถยนต์ SUV ไฮบริดแบบปลั๊กอิน Fangchengbao Bao 5 จำนวน 6,843 คัน โดยอ้างถึงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
ก่อนหน้านี้ BYD ได้เรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า Dolphin และ Yuan Plus เกือบ 97,000 คัน เนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพวงมาลัย ที่มีความเสีย่งต่อการเกิดไฟไหม้ในเดือนกันยายน 2567