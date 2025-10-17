ขั้นสุด! อัยการ ร้องโทษประหารชีวิต ‘ชีค ฮาสินา’ อดีตนายกฯบังกลาเทศ ปมสั่งปราบผู้ประท้วง ดับ 1.4 พัน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า อัยการบังกลาเทศได้ร้องขอให้ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตนางชีค ฮาสินา อดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ จากการสั่งใช้กำลังปราบปรามม็อบผู้ประท้วงนำโดยกลุ่มนักศึกษาอย่างรุนแรง จนส่งผลให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตมากถึง 1,400 ราย ก่อนนำไปสู่การพ้นจากอำนาจของนางฮาสินาในปีที่แล้ว
“นางฮาสินา สมควรได้รับโทษประหารชีวิต 1,400 ครั้ง แต่ในเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ เราจึงขอให้มีขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง” ทาจุล อิสลาม หัวหน้าอัยการบังกลาเทศ กล่าวและว่า เป้าหมายของนางฮาสินาคือต้องการกุมอำนาจไว้อย่างถาวรเพื่อตัวเองและครอบครัว เธอกลายเป็นอาชญากรที่อำมหิตและไม่สำนึกผิดต่อความโหดร้ายที่เธอกระทำไว้
อย่างไรก็ตาม ทนายจำเลยที่รัฐบาลแต่งตั้งให้นางฮาสินา โต้แย้งว่าตำรวจถูกบังคับให้เปิดฉากยิงเพื่อตอบโต้การกระทำที่รุนแรงของกลุ่มผู้ประท้วง
นางฮาสินาถูกพิจารณาคดีร่วมกับนายอาซาดุซซามาน ข่าน คามัล อดีตรัฐมนตรีมหาดไทย และนายเชาดูรี อับดุลเลาะห์ อัล-มามัน อดีตผู้บัญชาการตำรวจ โดยอัยการได้ร้องขอโทษประหารชีวิตนายคามาลที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่เช่นกัน ขณะที่นายอัล-มามันให้การรับสารภาพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้มีการตัดสินโทษ ก่อนหน้านี้นางฮาสินายังได้ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก 6 เดือน ในข้อหาหมิ่นศาลและถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชั่นอีกด้วย
ทั้งนี้นางฮาสินา ซึ่งหลบหนีไปอยู่ประเทศอินเดียหลังเกิดเหตุประท้วงนองเลือดในประเทศ ถูกพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หลังจากมีคลิปเสียงหลุดออกมาชี้ให้เห็นว่านางฮาสินาได้สั่งการให้กองกำลังฝ่ายความมั่นคงใช้อาวุธร้ายแรงในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเธอที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี 2024 โดยมีชนวนเหตุมาจากการให้โควต้าการจ้างงานข้าราชการพลเรือนสำหรับญาติของผู้ที่ต่อสู้ในสงครามปี พ.ศ. 2514 ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประท้วง ก่อนกลายเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อขับไล่นางฮาสินา
เหตุความรุนแรงดำเนินต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีผู้ประท้วงถูกปราบปรามจนเสียชีวิตมากถึง 1,400 ราย และนำไปสู่การสิ้นยุคปกครองบังกลาเทศมานานถึง 15 ปีของนางฮาสินา และนับเป็นเหตุความรุนแรงครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่บังกลาเทศได้รับเอกราชในปีค.ศ.1971