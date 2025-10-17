สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวางฮานา ทายาทแชโบล อดีตคู่หมั้นนักร้องดัง หนีหมายแดง ซ่อนตัวในกัมพูชา

สื่อเกาหลีตีข่าว ฮวางฮานา ทายาทแชโบล อดีตคู่หมั้นนักร้องดัง หนีหมายแดง ซ่อนตัวคอนโดกัมพูชา
สำนักข่าวเกาหลี Korea Joongang Daily รายงานว่า ฮวางฮานา หลานสาวของผู้ก่อตั้งบริษัท นามยาง แดรี โปรดักส์ และเป็นผู้หลบหนีหมายแดงของอินเตอร์โพลนั้น อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเมืองที่มีอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
รายงานของ อิลโย ซิซา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ระบุว่า ฮวาง อาศัยอยู่ในอาคารชุดหรูในเมืองหลวงของกัมพูชา เธอหลบหนีมายังประเทศไทย ระหว่างถูกสอบสวนคดียาเสพติด และยังคงถูกตำรวจสากลออกหมายจับ
ฮวางฮานา เคยพำนักอยู่ประเทศไทยและเพิ่งย้ายมากัมพูชาไม่นานมานี้ เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปี 2560 ในฐานะคู่หมั้นของนักร้องและนักแสดงดัง ปาร์คยูชอน ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกัน หลังข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ยาเสพติดถูกเปิดเผย และทั้งคู่กำลังเผชิญกับการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอาชญากรในกัมพูชายังคงมุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลี ผ่านการหลอกลวงหางานและการลักพาตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีและกระทรวงต่างประเทศระบุว่า กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวจีนหรือชาวเกาหลีเชื้อสายจีน ได้ล่อลวงชาวเกาหลีด้วยการเสนองานที่ให้ค่าตอบแทนสูง งานส่งของ หรือ หลอกให้รัก ก่อนควบคุมตัวและบังคับให้หลอกคน
เหยื่อที่หลบหนีออกมาได้กล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวได้ยึดหนังสือเดินทางและทำร้ายร่างกาย เมื่อทำรายได้ไม่ตามเป้า บางรายถูกชอร์ตไฟ รวมถึงค้ามนุษย์ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ออกคำแนะนำในการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ