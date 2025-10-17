ตร.โอไฮโอ ฟันข้อหาหนัก 2 เด็กวัย 9-10 ขวบ พยายามฆ่า-ข่มขืน ด.ญ. 5 ขวบ ปางตาย

คดีสะเทือนใจ ตร.โอไฮโอ ฟันข้อหาหนัก 2 เด็กวัย 9-10 ขวบ พยายามฆ่า-ข่มขืน ด.ญ.วัย 5 ขวบ ปางตาย
เป็นอีกหนึ่งกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กอายุยังน้อย ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกา หลังเด็กชายอายุ 9 ขวบ และเด็กหญิงอายุ 10 ขวบในรัฐโอไฮโอ ถูกตั้งข้อหาข่มขืนและพยายามฆ่า เด็กหญิงวัย 5 ขวบ หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้าย ในเมืองคลีฟแลนด์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานอัยการเทศมณฑลคูยาโฮกา รายงานว่า เด็กทั้งคู่ถูกแจ้ง 9 ข้อหาในความผิดฐานพยายามฆ่า ข่มขืน 4 กระทง, ทำร้ายร่างกายอย่างอุกฉกรรจ์ 2 กระทง รัดคอ และลักพาตัว แต่เนื่องจากเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม โดยระบุเพียงว่า “กำลังสอบสวนอย่างจริงจัง และรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่”
อนึ่ง ผู้ต้องสงสัยทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาในฐานะเยาวชน และจะถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อให้การในภายหลัง
ขณะที่ มารดาของเด็กหญิง 5 ขวบ ผู้ถูกทำร้าย ได้เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า วันเกิดเหตุเธอได้พาลูกสาวไปฝากไว้กับญาติๆ ราว 2-3 ชั่วโมง แต่เด็กหญิงได้หายตัวไป ต่อมาในวันเดียวกัน ลูกสาวของเธอถูกพบในทุ่งแห่งหนึ่งในสภาพหมดสติ ถูกทำร้ายร่างกายอย่างโหดร้าย เมื่อเธอได้รับแจ้งเหตุร้าย จึงรีบเดินทางไปและพบลูกสาวกำลังถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาล
“สิ่งที่เห็นมันโหดร้ายมาก ลูกสาวของฉันไม่เหลือเค้าเดิมเลย ผมของเธอถูกดึงออกจากศีรษะ มีรอยฟกช้ำและเลือดทั่วร่างกาย แม้แต่ดวงตา ปาก ริมฝีปาก ก็เต็มไปด้วยเลือด ที่เล็บของเธอยังมีเศษดินติดอยู่” มารดาที่หัวใจแตกสลายเล่าทั้งน้ำตา และเผยอีกว่า เด็กหญิงรายนี้ ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณหนึ่งสัปดาห์ และเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็มีเผชิญกับความบอบช้ำทางจิตใจ และเธอกำลังต่อสู้อย่างหนัก
“เธอกรีดร้องทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมา ตะโกนว่า ‘พวกเขาฆ่าหนู’ และเธอคิดว่าตัวเองตายแล้ว การที่ฉันได้ยินลูกพูดว่า หนูตายแล้ว มันคืออะไรกัน เด็กอายุ 5 ขวบ ไม่ควรจะรู้จักคำนั้นด้วยซ้ำ” เธอกล่าว และภาวนาขอปาฏิหาริย์ให้เกิดกับลูกสาวที่กำลังรักษาตัว “ฉันแค่อยากให้ลูกกลับมาเป็นเด็กอายุ 5 ขวบที่ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม”
ที่มา : New York Post / The New York Times