กัมพูชา จ่อส่งกลับชาวเกาหลี เอี่ยวแก๊งคอลคืนนี้ เตรียมชันสูตรศพเหยื่อสแกมเมอร์
สำนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า สืบเนื่องจากที่ตำรวจกัมพูชาระบุว่าจะมีการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 59 คนที่ควบคุมตัวได้ในกัมพูชา ซึ่งในจำนวนนี้เป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์นั้น ล่าสุด นายวี ซองรัก ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ได้กล่าวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ว่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำจะนำตัวชาวเกาหลีใต้ประมาณ 60 คนออกเดินทางจากกัมพูชาในช่วงค่ำวันเดียวกันและถึงเกาหลีใต้ในเช้าวันที่ 18 ตุลาคม
ทีมเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ นำโดย คิม จีอา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศคนที่ 2 ของเกาหลีใต้ กำลังอยู่ระหว่างเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มอาชญากรรมล่อลวงชาวเกาหลีใต้มาทำงาน โดยได้พบหารือกับสมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชา เพื่อหารือถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และการส่งตัวชาวเกาหลีใต้กลับประเทศ รวมถึงสอบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกพบเป็นศพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบร่องรอยของการถูกทำร้ายโดยกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์
ล่าสุด นายวีกล่าวว่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำจะออกเดินทางจากกรุงพนมเปญในเวลาเที่ยงคืนเข้าสู่เช้าวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน “ชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ที่จะถูกส่งตัวกลับคือผู้ต้องสงสัยคดีอาชญากรรม ซึ่งมีการออกหมายจับโดยรัฐบาลแล้ว โดยจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป” นายวีกล่าว
ก่อนหน้านี้ ชาวเกาหลีใต้ 2 คนที่ถูกกัมพูชาจับกุมตัวในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้ไปแล้ว โดยทั้ง 2 รายเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีใต้ 63 คนที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ โดยได้เดินทางถึงเกาหลีใต้แล้วในวันที่ 17 ตุลาคม
ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีเปิดเผยว่าจะมีการผ่าชันสูตรศพของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้อายุ 22 ปีที่ถูกพบในจังหวัดกำปอด ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมีตำรวจของเกาหลีใต้ร่วมติดตามการชันสูตรศพด้วยเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต จากนั้นจะเข้ากระบวนการเผาศพและนำอัฐิกลับประเทศต่อไป